Theo Rose, decizia care i-a surprins pe toţi: „Nu mai pot, gata, trebuie să ne oprim”

Theo Rose trece printr-o perioadă extrem de frumoasă. Cântăreața în vârstă de 25 de ani este însărcinată în cinci luni și va fi mămică de băiețel. Însă, chiar dacă este o perioadă mai delicată, artista își menține, în continuare, prezența la evenimente. În cadrul unui interviu, Theo Rose a mărturisit că a fost nevoită să ia decizia de a diminua activitățile, pentru că resimte oboseala. Iată detaliile mai jos, în articol.

Theo Rose traversează o perioadă frumoasă din viața ei. Cântăreața în vârstă de 25 de ani se află în cea de-a cincea lună de sarcină. Ea și Anghel Damian abia așteaptă să devină părinți și să își strângă băiețelul la piept! Cei doi au ales și un nume pentru micuț, care are o semnificație biblică. (Vezi AICI ce semnifică)

Deși în perioada aceasta ar fi trebuit să pună accent mai mult pe odihnă, Theo Rose a ales să își onoreze, în continuare, prezența la evenimente și concerte. Însă, aflată în cea de-a cincea lună de sarcină, artista a realizat că are nevoie de o pauză.

Theo Rose: „Trebuie să ne oprim acum, pentru că nu mai pot”

Pentru că se simte obosită și are nevoie să se refacă, după această perioadă în care a mers la evenimente, concerte și filmări, Theo Rose a anunțat că a găsit o opțiune prin care să nu se mai pună multă presiune pe ea. De asemenea, Theo Rose a mai mărturisit că, la evenimentele viitoare la care va cânta, oamenii o vor vedea „în variante puțin mai soft”.

„Se simte oboseala deja, tocmai de aceea la evenimente am găsit o formulă de cântare, ca să nu mă mai agit foarte tare. Mi-am dat seama, la ultima cântare, că nu mai pot. Gata, că se rupe căruța. Trebuie să ne oprim acum, pentru că nu mai pot. Efectiv, nu mă mai ține suflul. Nu mai am suficient cât să mai cânt așa agitat cum am făcut-o până acum. Așa că, oamenii, o perioadă de acum încolo, mă vor auzi în variante puțin mai soft”, a spus Theo Rose pentru Fanatik.

