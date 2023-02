Ce semnificație biblică are numele pe care Theo Rose și Anghel Damian l-au ales pentru băiețelul lor

În câteva luni Theo Rose și Anghel Damian vor deveni părinți, iar cei doi au ales deja cum o să-l numească pe cel mic. Ce semnificație are, de fapt, numele viitorului copil al artistei.

Timpul se scurge rapid și în doar 4 luni, Theo Rose o să devină mămică. În cadrul unui interviu, artista nu s-a ferit și a dezvălui viitorul nume al micuțului: Sasha Ioan. Se șpare că numele nu a fost ales la întâmplare. Sasha este varianta masculină a numelui Alexandru care este protectorul oamenilor și înseamnă ”a proteja”, a ”apăra.

Ioan este unul dintre cele mai frecvente nume din lumea creștină și înseamnă ”Dumnezeu s-a milostivit”. Numele este la origine o formulă de mulţumire faţă de o divinitate care a făcut posibilă naşterea unui copil, de aici semnificaţia „dar de la Dumnezeu”.

„Mai avem 4 luni. Mult a fost, puțin a mai rămas. Mă simt ok. Nu am făcut nimic, ne apucăm peste o lună. Nu mă grăbesc. Îl aștept și pe bebeluș să zică ce părere are. Vă spun, că nu am secrete: Sasha Ioan. E greu de trăit, adică nu-i ușor să fii femeie gravidă.

Te gândești și după naștere, dacă o să fii o mamă potrivită, dacă o să îl iubești suficient de mult, dacă o să fii bună, cum o să te descurci, ce o să învețe el de la tine. Nu mai zic. Mă apucă tot felul de gânduri. Anghel mai mult decât mine. Pe Anghel îl ia cu leșin, pe el îl ia inima la fiecare control, la fiecare atenționare din partea medicului. Că apar tot felul de situații neprevăzute”, a spus Theo Rose la PRO FM.

Theo Rose: ”Corpul meu a suferit niște transformări”

Vezi și: THEO ROSE A FĂCUT ANUNȚUL! CE SPUNE ARTISTA DESPRE NUNTA CU ANGHEL DAMIAN: ”SĂ FIE COPILUL PE NUMELE LUI”

Ca în viața multor gravide, corpul suferă modificări, iar Theo Rose se mândrește cu noile ”forme” dobândite. Vedeta s-a destăinuit fanilor de pe Instagram că este foarte mulțumită de felul în care arată, se pozează săptămânal și recunoaște că acum este îndrăgostită de corpul ei.

„Vă spun sincer, și mie îmi place cum arăt gravidă, mai mult față de cum arătam înainte. Corpul meu a suferit niște transformări mișto. Dacă te uiți așa la mine vezi așa niște forme, ceea ce este extraordinar pentru una care nu a avut deloc. Mi-am luat și eu că toate gravidele un body special, chiloți de femeie gravidă, o bustiera și când mă mai schimb mai fac câte o poză.

Am telefonul plin de poze cu mine gravidă, cu burta, săptămânal îmi fac poze. M-am gândit într-o zi, să îmi fure telefonul și să pună pozele să mă vadă lumea și pe mine că acum îmi place”, a spus Theo Rose pe contul ei de Instagram.