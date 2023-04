Theo Rose, decizie radicală în ultimul trimestru de sarcină! La ce obicei a renunțat artista

De când a aflat că este însărcinată, viața artistei Theo Rose s-a schimbat complet. Vedeta este mult mai atentă la sănătatea sa, încearcă pe cât posibil să nu facă prea mult efort, mai ales că, încă din primul trimestru s-a confruntat cu unele probleme de sănătate. Mai mult, cântăreața a renunțat la un obicei pe care, înainte, îl făcea mult mai des. Partenera lui Anghel Damian a dezvăluit despre ce este vorba în cadrul unui interviu.

Theo Rose este în culmea fericirii și abia așteaptă să își țină băiatul în brațe. Mai sunt aproape două luni până în momentul în care artista va naște. În această perioadă, cântăreața a luat o decizie foarte importantă. Mai exact, iubita lui Anghel Damian a hotărât să nu își mai cumpere haine.

Vedeta a dezvăluit în cadrul unui interviu acordat pentru Pro TV că shopping-ul nu mai este o prioritate pentru ea, deși înainte de sarcină iubea să își cumpere haine. Artista este conștientă că fizicul său a trecut prin câteva transformări, din acest motiv, consideră că ar investii bani degeaba acum.

„La evenimente se ocupă stilista mea. Port câte o ținută pe care, după, o returnez. Și în rest am considerat că nu e nevoie să cumpăr. Că, uite, în două luni o să încep să revin la mărimile mele inițiale.

Și am zis că de ce să fac o investiție. Că cine știe când le mai folosesc. Singurele lucruri de gravidă sunt două perechi de colanți”, a povestit Theo Rose.

Theo Rose, probleme în sarcină

Artista le-a povestit fanilor săi că poftele nu i-au dat mari bătăi de cap, însă, cu toate acestea, s-a îngrășat aproape un kilogram în fiecare zi. Totodată, în ultimul trimestru de sarcină, Theo Rose se confruntă și cu arsuri la stomac.

„Nu am mâncat prea mult, dar la asta cu îngrășatul…Pun cam un kilogram pe zi. Eu nu știu ce să zic. Nu prea mă așteptam. Le dau jos, dar nu mă așteptam să se întâmple chiar așa. Am 58 de kilograme acum.

Acuma am niște aciditate, niște arsuri la stomac. Cică îi crește părul, așa mi-a spus mamaie. Am zis că înghit o mașină de tuns dacă are așa mult păr. Că nu se poate… E cam greu cu arsurile astea. Mai am două luni și vreo două săptămâni, așa, teoretic”, a mărturisit Theo Rose în emisiunea lui Cătălin Măruță.