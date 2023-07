Theo Rose, dezvăluire despre ce i s-a întâmplat la o zi după naștere. ”Rugăciunile mele”. Abia acum a spus tot

Theo Rose se poate considera o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Artista are o carieră de succes în industria muzicală de mai mulți ani, o relație frumoasă alături de Anghel Damian, iar, de curând, cei doi au devenit părinți. Viața cântăreței s-a schimbat din acel moment, iar rolul de mamă a venit la pachet cu multe responsabilități. Recent, vedeta a vorbit pe rețelele de socializare despre schimbările prin care a trecut în ceea ce privește aspectul fizic, dar și cum încearcă să scape de micile probleme inestetice cu care se confruntă.

Theo Rose a așteptat cu nerăbdare să își țină băiețelul în brațe, iar de când a născut se bucură de fiecare moment petrecut alături de micuț. Cu toate acestea, cântăreața nu își neglijează nici cariera. Vedeta își onorează atât concertele programate în această perioadă, cât și contractele de imagine. Astfel, recent, pe pagina sa de Instagram, Theo Rose a dezbătut cu doamnele și domnișoarele din mediul online un subiect destul de delicat.

Artista a decis să le vorbească fanilor despre dificultățile cu care se confruntă, după ce a devenit mamă.

Theo Rose s-a refăcut spectaculos după naștere

Theo Rose a recunoscut, în repetate rânduri, faptul că își dorește să mai pună câteva kilograme. Artista nu era mulțumită de felul în care arata, însă, după sarcină corpul său a trecut prin unele schimbări. Deși nu și-a dorit să slăbească atât de mult, a reușit să scape de aproape 10 kilograme într-un timp foarte scurt.

Mai mult decât atât, tânăra le-a recunoscut celor care o urmăresc faptul că nu a reușit să scape de vergeturi, dar acest lucru nu o deranjează. În schimb își dorește să elimine celulita, iar pentru acest lucru este dispusă să facă sacrificii.

„Cred că la operația de cezariană am scăpat instant de 10 kilograme pe masa de operație, adică rugăciunile mele, să rămân cu vreo 55 de kilograme de la 62 s-au dus, că am rămas cu 50 în cap. Nu am avut vergeturi pe timpul sarcinii, doar că după operație, a doua zi, am simțit o mâncărime puternică și am așa, o pată de vergeturi pe un picior, care nu mă deranjează, nu am nicio problemă, dar de celulită vreau să scap.(…) N-am ce să le fac (n. red vergeturilor), dar pentru celulită sunt dispusă să fac câteva chestii ca să scap de ea, că nu se cade la o fată slabă să umble cu celulita pe ea”, a mărturisit Theo Rose pe contul său de Instagram.