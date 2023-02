Theo Rose, mărturisiri despre condițiile de filmare din cadrul serialului „Clanul”. Cum se descurcă pe toată perioada sarcinii: „Asta s-a întâmplat de cele mai multe ori”

Sezonul 2 al serialului „Clanul”, de pe Pro TV, a debutat duminică, 19 februarie 2023. Povestea naște noi intrigi, iar fanii sunt curioși să vadă ce se va întâmpla, pe mai departe. Theo Rose a vorbit despre cum decurg filmările, în contextul în care trebuie să aibă mai multă grijă de ea și de sarcină.

Theo urmează să devină mamă pentru prima dată, dar asta nu o împiedică să-și facă treaba exemplar. Se împarte între concerte, filmările de la serialul „Clanul”, campaniile de publicitate și viața de familie. Artista se pregătește pentru venirea pe lume a primului său copil, iar multă lume se întreabă cum reușește să facă față cu brio la toată această perioadă aglomerată din viața ei.

În cadrul unui interviu, artista a spus cum arată condițiile de filmare de la serial, pe perioada sarcinii și cum o protejează Anghel Damian, iubitul său și regizorul serialului „Clanul”.

Theo Rose, declarații despre condițiile de pe platourile de filmare: „Cel mai dificil a fost că am reluat filmările pe timp de iarnă”

Theo și Anghel Damian s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „Clanul”, iar de atunci s-a înfiripat și o poveste de dragoste între cei doi. Se pregătesc să devină părinți pentru prima dată și în acest sens, Anghel trebuie să aibă mai multă grijă de partenera lui și să se asigure că este totul bine pe tot parcursul filmărilor.

Cântăreața susține că de multe ori, iubitul său a venit special pentru ea ca să se asigure că nu pățește nimic și că totul este sub control.

„Sigur că sunt mult mai atenți. Cel mai dificil a fost că am reluat filmările pe timp de iarnă. Atunci când a fost foarte frig. Asta s-a întâmplat de cele mai multe ori. Colegii m-au ferit de filmările în aer liber. Au avut grijă de mine dacă s-a întâmplat să mă simt mai rău sau dacă am fost într-o stare mai delicată. M-au menajat. Au avut grijă să fiu acoperită. (…) Anghel a venit ca director și producător, pentru că el are multe funcții în acest proiect. A venit să supervizeze. A mai venit uneori și doar special pentru mine. Să se asigure că este totul în regulă. Să se asigure că eu mă simt ok. Așadar, totul a fost totul bine”, a declarat artista, pentru Click. ro.