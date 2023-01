Theo Rose, pusă la zid de fani după ce i-a vizitat pe copiii bolnavi de cancer la Fundeni. Reacția artistei

Theo Rose este una dintre persoanele publice care le-au făcut surprize copiilor bolnavi de cancer. La Spitalul Fundeni, artista a mers pentru a le cânta celor mici, aflați în suferință, dar și pentru a dona. Pe platformele de socializare, însă, un moment artistic susținut de tânăra de 25 de ani s-a viralizat, iar mai multe persoane au criticat-o pentru interpretarea muzicală pe care a făcut-o. Iată mai jos ce mesaj a transmis cântăreața, la scurt timp.

Theo Rose a mers la Spitalul Fundeni, pentru a-i vizita pe micuții care se confruntă cu probleme grave de sănătate. Cântăreața în vârstă de 25 de ani a cântat și a donat pentru copiii bolnavi de cancer. Un moment artistic scurt pe care l-a susținut la secția Hematologie Pediatrică din spital, însă, a devenit viral pe rețelele de socializare și a atras mai multe critici din partea utilizatorilor. Aceștia au „pus-o la zid” pe artistă, după ce le-a cântat manele micuților. De data aceasta, Theo Rose a dorit să închidă „gurile rele” printr-un mesaj video.

„Postează Codin Maticiuc despre Florin Salam, care a fost invitat să cânte la ziua unui copil bolnav de cancer, a mers să cânte pe gratis, a strâns banii, a completat suma pentru intervenție, din banii lui. Un gest superb. (…) Din păcate, copilul s-a stins, nu a mai reușit să se ajungă la intervenție.

Ceea ce voiam să spun este că am făcut paralela cu un moment ajuns viral pe internet, cu mine cântând una dintre piesele mele. Este vorba despre piesa «Cămașa», la Spitalul Fundeni, la Secțiunea Hematologie Pediatrică, pentru că o mămică mi-a cerut dacă pot să le cânt puțin din piesa asta, pentru că au ascultat-o cu ceva timp înainte, fără să știe că o să-i vizităm. Nici nu am stat să mă gândesc, e o situație care te face să te simți neputincios în fața ei. Dacă am putut să le aduc puțină bucurie…”, a spus Theo Rose, pe rețelele de socializare.

Vezi și THEO ROSE, ÎN LACRIMI PE INSTAGRAM! CE A PĂȚIT ARTISTA: ”AM VĂZUT GROAZĂ ȘI NEPUTINȚĂ ÎN OCHII EI”

Theo Rose: „E ca și cum ai spune că omul ăla bolnav nu merită să se vindece din cauza preferințelor lui muzicale”

De asemenea, Theo Rose a continuat seria declarațiilor pe rețelele de socializare.

„Odată cu viralizarea videoclipului, au apărut și multe comentarii de la oameni de cultură, care condamnă manelele și incultura asociată cu acest gen muzical și care pretind că orice gest venit din direcția asta nu ar trebui luat în considerare din cauza genului muzical. Erau ceva de genul «Bravo, acum că le-ai cântat o manea s-au vindecat», «Manele se cântă la bolnavii de cancer». Dar ce se cântă, nebunilor? Vivaldi? N-am știut eu să cânt muzică clasică, altfel mă asculta toată România. E ca și cum ai spune că omul ăla bolnav nu merită să se vindece din cauza preferințelor lui muzicale. Trebuie să fii dobitoc să lași un comentariu ca acesta. Nu vă mai considerați selectivi, dacă nu ascultați manele. (…) Puneți mâna și donați”, a mai spus Theo Rose pe internet.

Vezi și POFTELE DE GRAVIDUȚĂ ÎI DAU MARI BĂTĂI DE CAP LUI THEO ROSE. ARTISTA A APELAT LA AJUTORUL FANILOR

Sursă foto & video: Instagram