Theo Rose, pusă pe distracție după ce s-a vindecat de COVID. “Mă cinstesc. Închin pentru buna mea purtare”

Theo Rose este fericită că s-a vindecat din nou de COVID și a decis să marcheze clipa cu o mică distracție, în propria casă.

Theo Rose a terminat tratamentul prescris de medici. Așa că a încins o petrecere de una singură, la ea acasă, fiind în izolare. Artista a fost diagnosticată cu coronavirus în urmă cu câteva zile. A contractat o formă ușoară a virusului, motiv pentru care a intrat în carantină.

Acum că tratamentul s-a încheiat, Theo Rose s-a apucat să chefuiască. Momentan singură, pentru că respectă recomandările medicilor.

“Am terminat deja de o zi tratamentul și cred că azi pot să mă cinstesc cu un @wet_hard_seltzer. Mai am de stat în casă câteva zile, așa că fac să fie mai distractiv. Închin pentru buna mea purtare, răbdare, motivație și tot ce urmează să fac în următoarea perioadă! Hai noroc!”, a scris Theo Rose pe o rețea socială.

Theo Rose, testată pozitiv la COVID și anul trecut, în noiembrie

Theo Rose a fost diagnosticată cu coronavirus și în luna noiembrie a anului trecut, dar a ținut totul secret. Recent, a mărturisit că a făcut acest lucru din teamă, pentru că a văzut că artiștii care anunțau că sunt infectați era blamați de unii oameni.

“Am rămas fără gust și miros trei zile. Singura parte nașpa a fost că apetitul nu era același, dar nu am avut febră, am tușit foarte puțin într-o dimineață și atunci mi-am dat seama că e posibil să fie o problemă. Deja mă testasem, ieșisem negativ, prietenul meu a ieșit pozitiv la test, dar deja ne izolasem împreună. După care au început să se manifeste și la mine simptomele. Am stat în continuarea acasă cele 14 zile. Nu am zis nimănui că am avut Covid”, a spus Theo Rose.

