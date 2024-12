Theo Rose rupe tăcerea după valul de hate primit. A susținut sau nu, pe bani, un candidat la alegeri?!

Theo Rose a stârnit un val de controverse în mediul online, după primul tur al alegerilor prezidențiale. Cunoscuta cântăreață a ținut să lămurească lucrurile pentru că s-a ales cu multe comentarii răutăcioase, după ce a fost înțeleasă greșit. Le-a închis gura răutăcioșilor și a dezvăluit dacă a susținut sau nu pe bani un candidat la alegeri.

Theo Rose a lămurit lucrurile legate de alegerile prezidențiale, după valul de hate primit în mediul online. Cântăreața i-a îndemnat pe români să voteze cu cine cred ei de cuviință, pentru că votul democratic al românilor trebuie respectat. Artista a vorbit pe șleau despre Elena Lasconi, dar și despre Călin Georgescu, în contextul alegerilor. După ce s-a speculat că piesa „A venit Poliția” este melodia de campanie a candidatului independent, Theo Rose a ieșit public să dezmintă aceste zvonuri.

CITEȘTE ȘI: Cum arată Theo Rose fără pic de machiaj! Vedeta le-a arătat fanilor ce are pe frunte

„Votați cu cine vreți! Vă respect votul democratic, evident. Nici doamna Lasconi nu este vreo lumină și ultimele apariții, într-adevăr, nu au fost inspirate. Dar eu mi-am exprimat public susținerea față de ceea ce am crezut eu a fi răul mai mic. Haideți să vă spun și de ce am făcut asta.

Imediat după primul tur am făcut un videoclip, ironic evident, pentru că iertați-mă, eu am râs la foarte multe afirmații făcute de domnul Călin Georgescu, altele m-au speriat. La finalul acelui clip am spus: Haideți să votăm cu cine trebuie în turul II!

În urma acelui videoclip pe TikTok au apărut niște postări în care eram pomenită ca fiind unul dintre artiștii care-l susțin pe acest domn Călin Georgescu, lucru care nu era adevărat. Și asta nu e tot dezinformare? Eu nu las pe nimeni să mă folosească pentru propagandă politică.

Mai mult decât atât, am fost contactată și de către presă. Pe grupurile de Telegram ale susținătorilor dlui Călin Georgescu, aceștia susțin că melodia „A venit Poliția” ar fi melodia oficială de campanie a dlui în cauză. Ca urmare a acestor lucruri, am ieșit pe Instagram și am făcut o postare pe InstaStory în care am scris că eu susțin un parcurs pro-european și în care v-am îndemnat să vă informați”, a spus artista.