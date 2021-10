Theo Rose vorbeşte despre relaţia toxică prin care a trecut: „La focul acela aprins, eram în stare să fac multe chestii”

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Deşi artista vorbeşte mai mult despre cariera sa, în cadrul unui podcast recent a făcut câteva dezvăluiri neştiute şi despre viaţa privată. Artista a vorbit deschis despre una dintre fostele sale relaţii.

Theo Rose cochetează cu muzica încă de la o vârstă fragedă. Sora ei a fost un model pentru aceasta şi a susţinut-o de-a lungul timpului în cariera sa. Artista a avut multe colabărări de succes, iar de foarte multe ori s-a aflat pe primele poziţii în topul preferinţelor oamenilor.

În ceea ce priveşte viaţa privată, cântăreaţa spune că a făcut unele alegeri greşite, însă a ştiut mereu când să se oprească.

Invitată la Podcastul lui Damian Drăghici, vedeta a povestit despre prima ei iubire, băiatul cu care a avut o relaţie la vârsta de 18 ani. Deși locuia în București, Theo Rose s-a îndrăgostit de un băiat de etnie romă care locuia la vremea respectivă în Timișoara.

Povestea celor doi a durat aproape un an, pentru că spune artista totul se transformase în ceva toxic.

„La focul acela aprins, eram în stare să fac multe chestii. Noroc că sunt foarte mândră și demnă, ca femeie, și în momentul în care s-a terminat, nu am dat niciun semn, nu am făcut nimic. Eu, în sufletul meu, m-aș fi dus după el, dar nu am făcut nimic”, a povestit Theo Rose.

Theo Rose, relaţie cu nepotul lui Nea Marin

În prezent, frumoasa artistă trăieşte o frumoasă poveste de dragoste. Se iubesc necondiționat, locuiesc împreună și relația lor merge ca pe roate. Admiratorii lor, însă, vor să-i vadă în fața altarului pe Theo Rose și Alex Leonte. Cei doi se comportă exact ca o familie, dar momentan se pare că nu simt să facă marele pas și nu vor să grăbească lucrurile.

Așa că fanii mai au de așteptat până să îi vadă pe Theo și Alex spunând cel mai important ”Da!” din viața lor.

”E, cu cât mă întreabă lumea mai des, cu atât mie îmi vine să stau mai mult departe de subiect (nr. nunta). Avem patru ani împreună, suntem ca o familie.

Ăsta e doar un pas pe care l-am face doar atunci când o să avem condiții bune pentru așa ceva”, a spus Theo Rose în emisiunea Acces Direct.

