Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023, în război cu TVR. Artistul a spus ce a stat în spatele eșecului său istoric

Theodor Andrei a reprezentat România la Eurovision 2023, însă prestația lui a fost una destul de controversată, mai ales că piesa lui nu a reușit să se califice în marea finală a show-ului. La o lună distanță, artistul vine cu destăinuiri cutremurătoare referitor la colaborarea pe care a avut-o cu Televiziunea Română (TVR). Care sunt nemulțumirile cântărețului, dar și ce a stat, de fapt, în spatele eșecului său istoric.

Theodor Andrei și-a dorit de foarte mulți ani să participe la Eurovision, însă a încercat tot timpul să găsească o piesă potrivită pentru cucerirea scenei recunoscute la nivel internațional. În cadrul unui interviu oferit pentru wiwibloggs, tânărul a avut un moment de sinceritate și a dezvăluit că este dezamăgit de colaborarea cu TVR, colaborare, dar și cum visul lui avea să se transforme, încet, dar sigur, într-un coșmar.

Vezi și: DUPĂ EȘECUL DE LA EUROVISION, THEODOR ANDREI ANUNȚĂ CĂ REVINE PE SCENĂ CU UN PROIECT MUZICAL DE IMPACT: „E ABIA ÎNCEPUTUL”

La Selecția Națională, show-ul de selecție a României pentru Eurovision, Theodor a participat cu un show organizat de el, însă avea de gând să îmbunătățească conceptul pentru marea scenă de la Eurovision, însă acest lucru nu a fost posibil. Potrivit acestuia, reprezentanții TVR nu i-ar fi permis și chiar i-au respins toate ideile și sugestiile. Spectacolul pus în scenă la Liverpool a fost concepută exclusiv de echipa TVR. Totodată, Theodor Andrei ar fi primit o sugestie de a transforma piesa ”D.G.T (Off and On) într-o variantă mai lentă, variantă ce nu a rezonat cu dorințele lui.

Theodor Andrei declară război Televiziunii Române

Vezi și: MARILE RUȘINI ALE ROMÂNIEI LA EUROVISION. DIN 1993 ȘI PÂNĂ ASTĂZI, MULȚI TRIMIȘI MIORITICI LA FAIMOSUL CONCURS DE MUZICĂ S-AU FĂCUT DE RÂS

Reprezentantul Eurovision 2023 susține că visul lui a ajuns să se transforme într-un coșmar din cauza colaborării cu TVR. Tânărul a avut mai multe de spus despre experiența neplăcută prin care ar fi trecut. Acesta susține că bugetul pe care l-a primit pentru show-ul de la Eurovision nu a fost unul corespunzător. Totodată, TVR ar fi refuzat să finanțeze un videoclip pentru participarea sa în show-ul internațional.

Cu toate acestea, Theodor Andrei și-a respectat promisiunea făcută fanilor și a creat un videoclip din propriile finanțe, motiv care a dus la noi tensiuni între el și TVR. El susține că reprezentații TVR i-ar fi interzis să publice videoclipul. Însă asta nu este tot. Tânărul susține că s-a ajuns în situația în care a fost constrâns și amenințat.

Cu toate acestea, starul român a mărturisit că auzul miilor de voci care au cântat versurile în limba română ale piesei „D.G.T. (Off and On)” în timpul petrecerilor organizate de Eurovision în Amsterdam și Londra rămâne una dintre cele mai frumoase realizări ale carierei sale de până acum.