Ți se frânge sufletul! Iuliana, o tânără de 25 de ani din Alba Iulia, a murit după ce a stat 5 luni în comă. O anestezie a băgat-o în pâmânt: „Vreau să aflu adevărul!”

Iuliana, o tânără în vârstă de 25 de ani din Alba Iulia, s-a stins din viață la spital. Se afla în comă de cinci luni, pe secția ATI, după ce i-a fost administrată o anestezie. Starea ei s-a înrăutățit imediat pe masa de operație. Soțul Iulianei, îngenuncheat de durere, își dorește să afle cum a putut să aibă loc o asemenea tragedie. Iată detaliile mai jos, în articol. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Este durere fără margini într-o familie din Alba Iulia. Iuliana, o tânără de doar 25 de ani, s-a stins din viață pe patul rece al spitalului. Tânăra, la recomandarea medicului ginecolog de la spitalul din Cugir, trebuia să fie supusă la o intervenţie laparoscopică. Tânăra s-a conformat și și-a făcut programarea. Însă, nimeni nu s-ar fi gândit că, la cinci luni distanță, Iuliana nu va mai fi în viață.

Starea de sănătate a Iulianei s-a degradat la scurt timp după ce i-a fost administrat anestezia, pe masa de operație. După administrarea substanței, tânăra a intrat în stop cardio-respirator. Medicii au început manevrele de resuscitare și au fost nevoiți să o transfere la ATI Alba Iulia.

Iuliana a murit pe secția ATI, după 5 luni de comă

Soțul ei reușise, în ziua de 14 decembrie 2022, în jurul orei 12:00, să vorbească cu soția lui, pentru ultima oară. În jurul orei 18:00, primește un apel și este înștiințat că partenera lui se află „în comă profundă și insuficiență de organe multiple, cu șanse minime de supraviețuire”, la Spitalul Județean Alba.

”În data de 14.12.2022, ora 12:11 minute am schimbat ultimele cuvinte cu ea, urmând ca după aceea să intre în operație… După multe ore de așteptare și gânduri, am fost anunțat telefonic abia la ora 18:08 minute că Iulia a fost transferată în jurul orei 15 la Spitalul Județean Alba, în stare critică, în comă profundă și insuficiență de organe multiple, cu șanse minime de supraviețuire”, a povestit soțul Iulianei.

Apoi, bărbatul a aflat că, de fapt, intervenția nu a mai avut loc. Starea de sănătate a soției sale se degradase imediat după ce i-a fost administrată o substanță cu acțiune redusă, și nu anestezicul.

„Am aflat mai târziu că intervenția propriu-zisă nu s-a mai efectuat, iar degradarea stării de sănătate a sotiei mele a început, după spusele doamnei doctor anestezist N. G. E., nu după injectarea totală a anesteziei, ci după injectarea doar a unei substanțe cu acțiune redusă. Până în acea zi, Iulia a mai suportat alte două anestezii, fără nici un fel de problemă”, a continuat soțul ei.

Soțul Iulianei caută răspunsuri

Soțul tinerei de 25 de ani dorește să afle întregul adevăr. Cu doar câteva luni înainte să fie supusă intervenției, Iuliana și partenerul ei s-au căsătorit.

„Până în momentul de față, nici unul dintre cei care aveau obligația morală de a ne explica ce s-a întâmplat cu adevărat și din ce cauză Iulia este în această stare, nu au făcut-o și, dacă am solicitat în scris un răspuns clar, ni s-a oferit următoarea explicație: “poate fi o complicație imprevizibilă a anesteziei generale întâlnite rar în practica curentă”. Nu pot înțelege DE CE o intervenție care i s-a prezentat a fi una de scurtă durată și destul de simplă a avut o evoluție atât de dramatică, DE CE pe corpul Iuliei au rămas urmele unei traheostomii începute și nereușite de către doctorul ginecolog M. I. S., DE CE am fost anunțat atât de târziu de starea ei, DE CE, dacă a primit oxigen în permanență (cum ne-a spus doamna doctor anestezist N.G.E), a fost afectată atât de grav neurologic? Întrebările: “De ce?” sunt multe și doar Dumnezeu știe dacă voi primi vreodată răspunsurile mult așteptate. Nu am nici un drept să critic, să condamn sau să acuz pe cineva și nici nu-mi doresc să fac vreodată asta, vreau doar să aflu adevărul și să înțeleg ce s-a întâmplat cu adevărat în acea zi de coșmar (…). Ne-am căsătorit în luna iulie a anului 2022, era o fire veselă, energică și fericită”, a mai scris Ioan, soțul Iulianei, pe Facebook.

