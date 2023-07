Ți se rupe sufletul! Motivul pentru care Cristina Bălan nu le-a spus gemenilor săi că au sindromul Down

Cristina Bălan a devenit mamă pentru a doua oară în luna decembrie a anului trecut. În vârstă de 41 de ani, câștigătoarea celui de-al cincilea sezon al emisiunii Vocea României a adus pe lume o fetiță, Nadeea Sofia. Cântăreața mai are doi băieți de 10 ani, care suferă de sindromul Down. În cadrul unui interviu, fostă membră a trupei Impact a dezvăluit motivul pentru care a ales să nu le spună copiilor săi despre diagnostic.

Cristina Bălan și-a îndeplinit cea mai mare dorință: aceea de a deveni mamă. În urmă cu 10 ani, artista i-a adus pe lume pe gemenii Matei și Toma, diagnosticați cu sindromul Down. În decembrie 2022, cântăreața a născut o fetiță, de care este tare mândră și susține că acum este fericită și împlinită că și-a mărit familia.

De-a lungul timpului, fosta membră a trupei Impact nu s-a sfiit să vorbească despre gemenii săi și despre faptul că suferă de sindromul Down, din contră, a ales să-l facă public pentru a atrage atenția că toți copiii care se nasc cu acest diagnostic nu trebuie priviți diferit. Cu toate acestea, Cristina Bălan încă nu a ales să discute personal cu băieții săi despre acest lucru.

De ce nu le-a spus Cristina Bălan gemenilor săi că suferă de sindromul Down

În cadrul unui interviu transparent, Cristina Bălan a mărturisit că nu a simțit nevoia să le spună, asta pentru că viața lor se desfășoară normal, la fel ca a altor copii de vârsta lor.

„Copiii noștri nu știu că au sindrom Down. Nu am simțit nevoia să le spun, mai bine zis nu m-a lăsat inima să le spun că ei sunt diferiți. Diferiți în ce sens? Nu sunt ființe umane? Nu am simțit nevoia să le spun ceva. Mai ales că interacțiunile lor de până acum cu oamenii din jur nu au necesitat explicații. Nu au fost tratați diferit. Și acest lucru e minunat. Dacă va fi nevoie, le voi spune. Dar până în ziua de astăzi nu am considerat necesar acest lucru. Nu ar schimba nimic. Nici nu stiu cât ar înțelege dacă le-aș spune: «Iubiții mei, voi aveți sindrom Down». Ce ar însemna pentru ei un sindrom? S-ar simți diferit? Ar mânca și s-ar juca altfel? Nu cred. Ei știu că sunt doi băieței dragi și, uneori, năzdravani, că sunt foarte iubiți de mami și tati, mai nou și de surioara lor”, a declarat Cristina Bălan pentru Viva!.

