Tibi Uşeriu, românul din cel mai periculos maraton din lume, foarte aproape de victorie!

Tibi Uşeriu, românul care înfruntă din nou cel mai greu maraton din lume – 6633 Arctic Ultra, se apropie de final. El este aproape să stabilească un record. Are un avans uriaş şi poate termina cursa joi seara, mult mai devreme. El conduce detaşat, având mai puţin de 100 de kilometri de parcurs până la final.

În mod normal Tibi Uşeriu ar trebui să termine cursa în noaptea de joi spre vineri, dar joi după amiază avea un avans de şapte ore faţă de plan astfel că este posibil să termine cursa joi seara.

”Dimineaţă a plecat ca un uragan. Nu ştim ce s-a întâmplat acolo, dar a gonit toată noaptea ca şi cum cursa atunci ar fi început. Am încercat să îl sunăm, dar nu am reuşit. Ne-am uitat toată ziua la un ecran, cum zboară cifrele. După câteva ore era la 500km, iar acum mai are un strop şi ajunge la punctul de control. Va ajunge acolo cu 7 ore mai repede decât planul … Halucinant ! Nu ştim ce e acolo, nu ştim de ce goneşte aşa, ştim doar că ar fi bine să nu se pună nimeni în calea lui”, se menţionează pe pagina de Facebook care urmărește competiția.

Tibi Uşeriu a scăpat fără degerături

Tiberiu Uşeriu are picioarele umflate, dar fără degerături, cu excepţia ”degetului cel mare, care acum e mai scurt puţin” arată descoperă.ro.

Irlandezul care s-a aflat şi la 11 ore în spatele lui Tibi a fost scos miercuri din concurs din cauza degerăturilor grave. Astfel, miercuri, al doilea clasat în cursă era un alt irlandez, Paul Deasy, cu minim 21 ore în spatele lui Tiberiu Uşeriu.

Românul a luat startul vinerea trecută, în 9 martie, alături de alţi 31 de concurenţi. Dintre aceștia, 23 participau la cursa de 350+ mile. După prima zi de concurs, opt dintre participanţi au abadonat. Trei dintre cei care au abandonat în prima zi au fost români.