TJ Miles, derapaj misogin la Survivor de la Pro TV: „De asta nu sunt cu nicio fată, că femeile nu sunt deștepte”

TJ Miles se numără printre vedetele care au acceptat marea provocare ”Survivor România 2022”. Concurenții, însă, au început deja să-l pună deja la zid pe Faimos.

Mai mulți coechipieri l-au taxat pentru felul în care s-a comportat la jocul pentru recompensă și au urmat niște discuții aprinse. Emil Rengle l-a pus la zid pe TJ Miles și i-a aruncat vorbe grele. La cele auzite, cel din urmă a avut un derapaj misogin în direct. (CITEȘTE ȘI: TJ MILES, ȘEDINȚĂ FOTO CHIAR ÎN STRADĂ! CUM L-A SURPRINS AMICUL LUI! NU DEGEABA E CEL MAI CONTROVERSAT CONCURENT DE LA SURVIVOR)

”Emil Rengle: Ești obișnuit cu femei și cu fete, cu IQ-ul scăzut, care să zică ”Vai, DJ!” și când întâlnești o femeie deșteaptă care învață la Londra și care vrea să ajungă undeva în viață… bărbăția ta nu ajunge până acolo.

TJ Miles: Chestia asta despre fete și IQ, este ciudat că ai spus asta.

Emil Rengle: Pentru că așa simt!

TJ Miles: Frate, eu vin dintr-o familie educată. Mie îmi plac fetele deștepte, de aia nu sunt cu nicio fată pentru că nu sunt destul de deștepte, nu au IQ-ul ridicat. Simt că sunt prea… ca să am o relație cu ele, mai mult decât aia.

Emil Rengle: Bine, dar tu i-ai permis Elenei să se apropie de tine?

TJ Miles: Nu se apropie, frate. Sunt aici de două săptămâni jumătate, niciodată n-a stat cu mine să vorbim”, a fost dialogul între Emil Rengle și TJ Miles.

Cine este TJ Miles

Miles Jordache, pe numele său din buletin, are 33 de ani și este originar din Constanța. Împreună cu întreaga familie, tânărul s-a mutat în Toronto când era doar un copil. În 2018, însă, s-a întors pe meleagurile românești.

Cu primii bani, Miles și-a dezvoltat o afacere. Acum, el deține un service auto și este extrem de cunoscut în lumea vlogging-ului. În mai puțin de un an, a strâns o adevărată comunitate în jurul lui pe platformele TikTok și YouTube. (VEZI ȘI: TJ MILES: „LUMEA DE AICI MI S-A PĂRUT PUȚIN «ÎNCHISĂ»!“ CUM A ÎNCERCAT „FAIMOSUL“ DE LA „SURVIVOR“ SĂ INOVEZE PIAȚA DIN ROMÂNIA!)

De-a lungul timpului a avut parte și de experiențe neplăcute. Faimosul a povestit că, în 2013, a fost implicat într-un caz federal. La vremea respectivă, tatăl său bănuia anumite lucruri, dar mama sa a fost devastată când a aflat.

”Mama mea nu știe să urască, nu știe să judece, este doar iubire și iubește totul la mine. Iar când am dezamăgit-o, treaba asta m-a distrus și a însemnat începutul unei noi ere pentru TJ Miles. Am putut să văd viitorul și să văd că puteam ajunge mort sau în închisoare. Nu aveam nicio idee că pot ieși din asta, dar cumva am ieșit. Cazul ăla federal m-a zdruncinat puternic, dar sunt fericit și îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întâmplat, sincer.

E foarte important ca oamenii să înțeleagă despre mine că nu am turnat niciodată pe nimeni. Am fost fidel codului, am plătit pentru greșelile mele, i-am scăpat pe prietenii mei de acuzații, pentru că a fost greșeala mea. Am grijă de oamenii mei, dorm foarte bine noaptea, sunt cel real. Și știi ce? Povestea oricum va ieși la un moment dat la iveală”, a mărturisit TJ Miles pentru vice.com.