Toată familia Flaviei Mihășan, infectată cu COVID. “Ne-am întâlnit cu niște oameni despre care am aflat că au fost pozitivi”

Flavia Mihășan a fost diagnosticată, recent, cu COVID. Din păcate, nici soțul și cei doi copii ai fostei asistente de la “Neatza cu Răzvan și Dani” nu au scăpat de virus. Toți mai au de stat în izolare încă patru zile.

Zilele trecute, împreună cu soțul ei și cu cei doi băieți pe care îi au împreună, Flavia Mihășan a ieșit în parc, pentru a se relaxa. Acolo s-a întâlnit cu un grup de prieteni, alături de care a petrecut câteva zeci de minute. Ulterior, a aflat că aceștia au fost diagnosticați cu coronavirus.

După un timp, Flavia Mihășan a început să aibă dureri de cap. La fel și familia ei. Fosta asistentă TV a cumpărat de la farmacie teste rapide, care au ieșit pozitive. Toți au intrat, apoi, în izolare. Din fericire prezintă forme ușoare ale virusului.

“Cred ca am fost asimptomatici. Am avut doar niste dureri de cap. Ne-am întâlnit cu niște oameni care am aflat apoi că au fost pozitivi. Mai avem de stat patru zile, totul este ok. Chiar suntem foarte norocoși. Plictiseala este mare, pentru copii mai mult, că eu aș putea să dorm toată ziua”, a declarat Flavia Mihășan, la Antena Stars.

Cum s-au cunoscut Flavia Mihășan și Marius Moldovan

Flavia Mihășan şi Marius Moldovan s-au cunoscut la repetiţiile pentru musicalul “Mamma Mia!”. Iubitul ex-asistentei de la matinalul prezentat de Răzvan Simion și Dani Oțil a participat la “Românii au talent”, sezonul din 2017, împreună cu Hera Alexandra Zaulet. Cei doi au uimit jurații, dar și fanii celebrului show de talente de la PRO TV. Hera Zaulet și Marius Moldovan sunt studenti la UNATC și sunt atrași de dans.

Iubitul ex-asistentei de la “’Neatza cu Răzvan şi Dani” are 29 de ani, este actor, fotomodel şi dansator profesionist. Marius Moldovan a început să danseze în oraşul natal, Bistriţa, apoi a mers în Cluj-Napoca, unde și-a continuat studiile.

După ce a absolvit liceul, el s-a mutat în Bucureşti, unde a urmat cursurile Universităţii Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică “Ion Luca Caragiale”. În prezent, el lucrează la Teatrul Evreiesc de Stat, colaborează cu mai multe agenţii de modeling şi administrează o sală de box din oraşul natal.