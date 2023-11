Toată Italia vorbește de escorta de lux din România. Pellegrini, căpitanul lui AS Roma, a făcut o obsesie pentru femeia căreia i-a dat o avere ca să fie împreună

Lorenzo Pellegrini, căpitanul echipei AS Roma, pare că a fost cucerit iremediabil de o româncă, escortă de lux. Tânăra îl acuză pe fotbalist că ar fi făcut o obsesie pentru ea și nu mai reușește să scape de el. Mai mult, românca a mers și la Poliție în încercarea de a scăpa de sportiv. Întreaga poveste a devenit publică, iar starul de la AS Roman neagă toate acuzațiile, însă tânăra susține că are dovezi care îi certifică povestea.

O româncă de 24 de ani, escortă de lux, l-a dat de gol pe Lorenzo Pellegrini. Aceasta a mărturisit că pentru o vreme îndelungată i-a ținut companie fotbalistului, recunoscând că primea câte 500 de euro pentru fiecare oră petrecută alături de el. Totul a mers bine pentru o perioadă, însă, ulterior căpitanul AS Roma și-ar fi dorit-o pe româncă doar pentru el, iar aici au apărut problemele.

„Devenise obsedat de mine”

Se pare că relația dintre tânăra de 24 de ani și sportivul, care este căsătorit, are doi copii şi îl aşteaptă pe al treilea, s-a conturat la începutul acestui an. Bărbatul a făcut rost de numărul de telefon al brunetei, iar de aici au început să vorbească și să își petreacă timpul împreună.

Pentru fiecare oră petrecută în compania româncei, Lorenzo Pellegrini scotea din buzunar 500 de euro. Astfel, în decursul a șapte luni, tânără a reușit să facă 100.000 de euro de pe urma fotbalistului.

„Mi-a luat numărul de la cineva care mă cunoaște. Am vorbit mult, ne-am întâlnit de multe ori. Mă plătea pentru ore în șir și stătea un sfert de oră, apoi trebuia să fugă.

Mi-a dat mai mult de 100.000 de euro în șapte luni. Uneori nici nu ne puteam vedea și s-a întâmplat să-mi dea plăți în avans, spunându-mi că va veni a doua zi să mă vadă. Din când în când mă ruga să-l aștept, să fiu liberă, să nu mai fac alte programări și mă plătea toată ziua”, a declarat românca.

Totul a mers bine, până în momentul în care Lorenzo Pellegrini și-a dat seama că și-o dorește pe tânără doar pentru el. Atunci a început să devină extrem de posesiv, gelos și chiar a început să o urmărească și să sape în trecutul brunetei. Văzând acest comportament nefiresc, tânăra s-a speriat și a început să își ia măsuri de precauție. Mai exact, aceasta și-a angajat un bodyguard, iar de câteva ori a apelat și la oamenii legii pentru a scăpa de fotbalist.

„Am multe mesaje care spun «hai să ne vedem», «vreau să vorbesc cu tine», «vino aici». Devenise obsedat de mine. M-a speriat că știa lucruri despre familia mea pe care nu le-am spus niciodată nimănui. Era foarte gelos.

Am făcut trei sesizări în decurs de trei zile. Mi-am luat bodyguard. Nu voia să mă lase în pace. Nu este un tip bun, am patru plângeri pentru a demonstra că nu este”, a mai spus românca.

După ce întreaga poveste a ieșit la iveală, Lorenzo Pellegrini a negat acuzațiile, catalogând totul drept „o prostie evidentă, o invenție”. De asemenea, bărbatul a spus că acum toată atenția sa se concentrează spre naşterea celui de-al treilea copil. De menționat este faptul că Lorenzo Pellegrini s-a căsătorit în 2018 cu Veronica Martinelli, alături de care are doi copii, Camilla și Thomas, de 2 și 4 ani și îl așteaptă pe al treilea.

