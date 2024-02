Toby Keith a murit luni seara, iar persoanele dragi i-au fost aproape în ultimele momente. Se pare că Toby artistul suferea de o afecțiune gravă, cancer la stomac. Cântărețul, cunoscut pentru hituri precum ,,Red Solo Cup” și ,,Should Have Been a Cowboy”, a avut un sfârșit subit la vârsta de 62 de ani.

Toby Keith a fost diagnosticat cu cancer la stomac în 2022, dar nu se aștepta ca sfârșitul să îi fie atât de aproape. Cântărețul a fost un luptător, și-a acceptat boala, motiv pentru care a murit pașnic, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul său și citat de BBC:

„Toby Keith a murit în pace aseară, pe 5 februarie, înconjurat de familia lui. Și-a dus lupta cu mult curaj. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei sale în acest moment.”, se comunică într-o declarașie postată pe site-ul său și pe rețelele sociale.

Cât de mult l-a afectat pe starul country vestea că suferă de această afecțiune

Toby Keith a fost mereu deschis cu publicul său și a vorbit în multe interviuri despre boala de care suferă. Mai mult decât atât, Keith a vorbit despre diagnosticul său în timp ce participa la People’s Choice Country Awards în septembrie 2023.

Regretatul artist a declarat pentru o publicație de la acea vreme că, lupta sa cu cancerul este precum un roller coaster:

,,Ai zile bune și, știi, ești sus și jos, sus și jos. Este întotdeauna de la zero la 60 și de la 60 la zero, dar mă simt bine astăzi.”

În toată această perioadă, artistul nu a renunțat la marea sa pasiune – muzica. În decembrie, Keith a susținut primele sale spectacole oficiale de când a dezvăluit că are cancer, la Park MGM, din Las Vegas:

,,Hei tuturor! Acesta este Toby Keith. A trecut ceva timp. Știți ce am făcut – am fost pe vechiul montagne russe, dar Almighty călărește pușca. Mă lasă să conduc dintr-un motiv oarecare, dar facem un anunț important”, a spus Keith, în vârstă de 62 de ani, într-un videoclip distribuit pe YouTube care anunță spectacolele.

„Fac o mică afacere și m-am gândit să încep în marele Las Vegas.”, a adăugat vedeta country.

Toby Keith a fost mai mult decât un cântăreț, a fost și un erou pentru multe persoane greu încercate de viață

Artistul a susținut sute de spectacole pentru militarii americani din străinătate, inclusiv în Afganistan și Irak, precum și la evenimente pentru președinții Donald Trump, Barack Obama și George W. Bush. Mai mult decât atât, uneori dăruia veteranilor răniți scaune cu rotile la concertele sale, semn că artistul avea un suflet marea și își iubea publicul.

În 2021, președintele Donald Trump, i-a acordat lui Keith Medalia Națională a Artelor, fiind cea mai înaltă distincție acordată artiștilor și patronilor artelor de către guvernul Statelor Unite.

FOTO: Hepta