Fosta vedetă OTV, Magda Ciumac, trăiește o poveste de dragoste alături de un italian care-i face toate poftele atât ei cât și băiețelului pe care aceasta îl are din relația cu luptătorul Tolea Ciumac. Bruneta a recunoscut că sportivul nu-și mai caută copilul de foarte mult timp.

Celebrul caz Elodia a născut multe persoanje în vremea dezbaterilor de la defunctul OTV. Au trecut 11 de ani de-atunci, dar unele dintre personaje au și astăzi o viață interesantă.

Cum ar fi Magda Ciumac. Cea care în perioada respectivă avea o relație cu luptătorul Tolea Ciumac

S-au iubit cu patos, au devenit vedete peste noapte, au făcut audienţă la pachet, s-au separat în 2008, iar de atunci au rămas în relaţii ostile, chiar dacă au împreună un băieţel de 12 ani. Magda Ciumac (33 de ani) îi aduce acuzaţii grave fostului luptător basarabean şi susţine că Tolea (44 de ani) îşi tratează copilul cu o totală indiferenţă, mai ales atunci când vine vorba despre educaţia lui: “Tolea nu îl caută niciodată pe băiat. În doisprezece ani şi-a văzut fiul de patru ori, atât! Nu mă interesează părerea unei astfel de persoane, când vine vorba de relaţia mea cu actualul iubit”, a declarat Magda pentru Click!.

La începutul anului, Magda Ciumac a recunoscut că şi-a refăcut viaţa alături de un italian, după despărţirea de afaceristul timişorean Andrei Rain (53 de ani) cu care a stat 6 ani. “Sunt fericită acum cu relaţia pe care o am! Încă nu m-am stabilit în Italia. În timp, probabil o să se întâmple şi asta. Acum fac naveta. Merg o dată, chiar şi de două ori pe săptămână până acolo. M-am obişnuit cu situaţia asta, fac acest lucru de aproape un an. Am 150 de zboruri până acum”, a declarat Magda Ciumac pentru Click!