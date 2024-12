Tom Cruise, onorat de Marina Americană pentru rolul Maverick din „Top Gun”. Ce a primit

Tom Cruise a primit cea mai înaltă distincție civilă a Marinei SUA pentru „contribuțiile remarcabile” pe care le-ar fi adus actorul forțelor armate ale SUA prin intermediul rolurilor sale de pe ecran.

Premiul pentru Servicii Publice Distinse i-a fost acordat lui Tom Cruise în timpul unei ceremonii marți la Longcross Film Studios din Chertsey, Surrey, în Marea Britanie.

Rolul principal al lui Tom Cruise în imensul hit din 1986 “Top Gun” l-a propulsat pe actor în categoria de star de prim rang, iar succesul record al filmului a stimulat înrolarea militară a multor tineri, conform BBC.

În „Top Gun”, un film despre așii aviației din timpul Războiului Rece, Cruise a jucat rolul pilotului Pete Mitchell, poreclit “Maverick”, iar filmul a fost atât de popular încât Marina chiar a înființat birouri de recrutare în cinematografe.

Starul nominalizat la Oscar și-a reluat rolul locotenentului Pete Mitchell în continuarea din 2022 a filmului “Top Gun: Maverick”, despre care Marina a spus că a „revigorat” interesul publicului mai tânăr pentru domeniul militar.

Ce a spus Tom Cruise despre distincția oferită

Starul în vârstă de 62 de ani și-a exprimat recunoștința pentru „extraordinara dovadă de mulțumire”.

„Îi admir pe toți membrii forțelor armate”, a spus Cruise, stând lângă secretarul Marinei americane, Carlos Del Toro, care i-a înmânat actorului un certificat și o medalie. „Știu că în viață, ceva care este foarte adevărat pentru mine, este că a conduce înseamnă a servi. Și știu asta până în măduva oaselor. Și văd asta la membrii forțelor armate de ambe sexe.”

Reprezentantul Marinei americane i-a mulțumit starului de filme de acțiune, despre care a spus că a „crescut gradul de conștientizare și apreciere publică pentru personalul nostru înalt pregătit și sacrificiile pe care le fac în uniformă”.

Carlos Del Toro a declarat:

„Tom Cruise a petrecut aproape patru decenii ca un susținător neclintit al bărbaților, femeilor și familiilor din marină și corpul de pușcași marini”.

Cruise a fost, de asemenea, celebrat pentru rolurile sale din filmele de mare succes “Born on the Fourth of July”, “A Few Good Men” și seria de filme de acțiune “Mission: Impossible”.

La ce lucrează în prezent Tom Cruise

Cruise se afla în Chertsey, Surrey, în timp ce lucrează la următorul său film “Mission: Impossible: The Final Reckoning”, care urmează să fie lansat în mai 2025.

Prestigioasa distincție civilă a fost acordată anterior și altor câștigători ai premiului Oscar.

Celebrii Steven Spielberg și Tom Hanks au primit aceeași distincție pentru eforturile lor de a produce filmul “Saving Private Ryan”.

