Toni Iuruc, încă o reacție după ce Simona Halep a fost prinsă dopată: „Treaba e mult mai serioasă! Ea este singura care…”

Toni Iuruc, fostul soț al Simonei Halep, a vorbit, din nou, despre situația ex-liderului WTA, depistată pozitiv la un control la US Open 2022. Omul de afaceri este alături de sportivă și consideră că avocații ar trebui lăsați, exclusiv, să se ocupe de apărare.

Toni Iuruc este convins că Simona Halep a apelat la avocați de top, care i-ar putea salva, în urma audierlor, cariera. Afaceristul recunoaște că „treaba e mult mai serioasă” și că sportiva este „singura care poate să răspundă”.

(NU RATA: CUM VA FI ÎMPĂRȚITĂ AVEREA ÎNTRE SIMONA HALEP ȘI TONI IURUC. CE SE VA ÎNTÂMPLA, DE FAPT, CU PREMIILE CÂȘTIGATE DE SPORTIVĂ)

„Oamenii au o strategie de apărare de top, nu vreau să zic ceva care ar putea să înrăutățească situația… Un gând bun, normal, ca orice om, ca orice român, dar doar atât. Are o echipă de avocați. De la un anumit nivel încolo, ea este singura care poate să răspundă. Nu ne jucăm, sunt chestii serioase. Noi, ce-am avut de zis am zis. De la început am susținut-o cu toată dragostea, dar de acum încolo treaba e mult mai serioasă. Trebuie ca doar ea și cu echipa de avocați, conform strategiilor, să comunice. Restul, de pe lângă, ar trebui să-i lăsăm pe ei în pace, să-și facă treaba„, a spus Toni Iuruc pentru Știrile ProTV.

Simona Halep și Toni Iuruc, divorț după un an

Simona Halep și Toni Iuruc s-au civil căsătorit civil pe 15 septembrie 2021, după care mirii s-au prezentat la Fratelli, un local select din Mamaia, pentru o petrecere de lux. Printre artiştii care au întreţinut atmosfera la nuntă s-au numărat Loredana, Holograf, dar și trupa de muzică macedonească Pindu. La petrecere au participat în jur de 300 de persoane. Cei doi și-au spus adio pe 8 septembrie 2022, după nici un an de mariaj. Separarea a fost oficializată o lună mai târziu, la notar.