Top 10 aplicații diverse pentru TV Smart

Puteți instala numeroase aplicații pentru a extinde funcționalitatea unui TV Smart într-un mod semnificativ. În magazinele de aplicații ale producătorilor veți găsi o selecție largă de servicii de streaming, platforme muzicale și aplicații de socializare. Iată 10 dintre aplicațiile esențiale pentru dumneavostră pe care le puteți încerca.

Netflix

Un must-have pentru un TV Smart este, desigur, aplicația Netflix. Dacă aveți un cont Netflix, după descărcarea aplicației, vă puteți conecta la TV Smart și puteți accesa toate serialele și filmele disponibile în țara dumneavostră. Aplicația este disponibilă pentru toate tipurile de TV Smart și este adesea preinstalată.

Amazon Prime Video

Pentru fanii adevărați ai serialelor și filmelor, Amazon Prime Video este, desigur, o necesitate! Această aplicație este disponibilă și pentru majoritatea tipurilor de TV Smart. În calitate de client Amazon Prime, puteți utiliza aplicația pentru a accesa în mod convenabil întregul program de servicii de streaming de pe televizor.

HBO Go

HBO Go și HBO Now sunt ambele servicii de streaming din rețeaua de televiziune care se află în spatele unor filme clasice precum The Sopranos, The Wire și mai recent Game of Thrones. Nicio altă rețea nu a realizat atât de multe producții populare pe cât le-a făcut HBO. Multe dintre producțiile HBO, precum The Wire sau True Blood, sunt disponibile pe Amazon Prime Video, însă aplicațiile proprii ale HBO au acces la seriale sau filme imediat după difuzare, mai degrabă decât atunci când boxset-ul este disponibil pentru toți ceilalți. Pur și simplu, dacă doriți să vedeți episoadele sau filmele imediat cum apar, trebuie să aveți un cont HBO Go.

Spotify

Desigur, dacă preferați să ascultați muzică, puteți folosi și un TV Smart pentru aceasta. Serviciul de streaming muzical Spotify oferă o selecție uriașă de piese. După ce v-ați conectat o dată la contul dumneavoastră, puteți accesa toate melodiile preferatele și listele de redare.

YouTube

Serviciul popular de streaming YouTube permite televizorului inteligent să acceseze milioane de videoclipuri. Aplicația funcționează deosebit de ușor cu smartphone-ul, de pe care puteți face streaming pe TV Smart, sau prin accesarea directă a aplicației din televizor.

Facebook sau Twitter

Aplicațiile de socializare precum Facebook sau Twitter sunt disponibile și pentru TV Smart. Funcționarea aplicațiilor Facebook și Twitter este ceva mai complicată cu Smart TV decât cu un PC sau un smartphone, dar nu imposibilă.

Disney Plus

Disney Plus este serviciul de streaming în care puteți viziona filme animate clasice Disney, Pixar, Marvel, Star Wars și chiar conținut 20th Century Fox precum The Simpsons. Este încă relativ nou, dar de-a lungul timpului Disney Plus va avea conținut original de la Star Wars, Marvel și Pixar, punându-l într-o poziție bună față de cei mai mari rivali ai săi, precum Netflix și Apple TV Plus.

PLEX

PLEX vă permite să selectați o colecție proprie pe un server media și să o transmiteți în funcție de dispozitivul dorit. Deși PLEX este disponibil pe aproape toate dispozitivele, arată foarte bine pe un TV Smart Samsung. Deci, de ce să instalați PLEX dacă aveți Hulu, Netflix, Amazon sau oricare dintre celelalte servicii de streaming din această listă? Pentru că PLEX este gratuit. Nu există taxe lunare pentru versiunea de bază a aplicației, care vă permite să creați și să vă întrețineți propriul server video local. Dacă un serviciu de streaming video DIY presupune multă muncă și o experiență mai puțin ideală, vă va surprinde să știți că PLEX s-a îmbunătățit cu adevărat în ultimii ani, făcându-l extrem de ușor de configurat și incredibil de versatil ca serviciu de streaming.

Kodi

Kodi este o aplicație excelentă pentru proprietarii de Android TV. Este o interfață de utilizator HTPC (Home Theater PC) care controlează tot conținutul dumneavoastră local de muzică și video, printr-o unitate USB. Există, de asemenea, o selecție de canale pentru lucruri precum streaming video.

Daily Workouts

În general, Daily Workouts este una dintre cele mai bune aplicații de exerciții disponibile. Videoclipurile demonstrează mai mult de 100 de exerciții diferite, pe care aplicația le poate combina în rutine de antrenament pentru tot corpul, care durează între 5 și 30 de minute.