TOP 10 – Cei mai dotați bărbați din showbiz-ul românesc. Câți cm au Liviu Vârciu, Ștefan Bănică Jr și Cristi Borcea

Showbiz-ul românesc oferă și un top care este, realmente, incitant pentru doamnele și domnișoarele pasionate de viața mondenă și de toate amănuntele ”intime”. Un top al ”bărbăției” – cu referire strictă la numărul de… centimetri – este un subiect peste măsură de atractiv.

Fie că este vorba despre Liviu Vârciu, Reghe, Cristian Borcea sau Florin Prunea, ”bărbăția” masculilor din showbiz trezește curiozități. Astfel încât, ținând cont de informațiile care circulă în mediul online, un astfel de TOP 10 al celor mai ”dotați” bărbați din showbiz nu poate fi decât interesant.

Reghe dădea ”rușine” la toți!

“Când venea Reghe la dușuri, ne dădea “rusine” la toți. Are o bărbăție cât un dinozaur, vreo 26-27 de centimetri. Numai Prunea îl depășește în centimetri. Prodanca e o norocoasă. De multe ori am glumit cu băieții că ar trebui să-l rugăm să facă dus în short, să nu ne mai simțim umiliți când vine lângă noi care suntem… oameni normali”, a spus un jucător de fotbal.

Reghe are o „bărbăție” de 26-27 de centimetri, dar nici milionarul Borcea nu trece neobservat. Cristian Borcea este și el invidiat la acest capitol. Cei care nu știau cum de are fostul dinamovist un succes incredibil la femei au aflat, zilele trecute, că fostul dinamovist are o „glorie” de 24 de centimetri plasându-se pe un loc fruntaș în topul condus, detașat, de… Florin Prunea.

Liviu Varciu face să „stea mâță în coadă”

Liviu Varciu a fost mereu admirat de femei și considerat un sex-simbol. Cântărețul, ajuns vedetă TV, a adunat în palmaresul sau amoros nume celebre precum Adelina Pestrițu sau Jojo, nu mai punem la socoteală că a devenit și tătic când avea doar 22 de ani. Despre virilitatea lui Varciu au circulat multe povești. În plus, și prietenii au fost mereu de partea lui și i-au lăudat performanțele. Romica Tociu, amic bun cu Varciu, spunea despre acesta: „Liviu este viril, vin mereu domnișoarele după el”.

Și Varciu a lăsat de fiecare data modestia deoparte și s-a mândrit cu acele calități greu de ignorat de orice femeie, care l-ar dori: „Stă mâță în coadă dacă face dragoste cu mine! Dragoste, pasiune, trei meșe pe zi, bonuri de masă, pantofi, geacă de piele, ceas, îi iau un lanț de aur”, povestea Liviu la un moment dat.

TOP 10 – Cei mai ”dotați” bărbați din showbiz-ul românesc

1. Florin Prunea (30 cm)

2. Laurențiu Reghecampf (27 cm)

3. Liviu Vârciu (26 cm)

4. Bănel Nicoliță (25 cm)

5. Cristi Borcea (24 cm)

6. Adrian Mutu (24 cm)

7. Ștefan Bănică Jr (23 cm)

8. Florin Piersic Jr (22 cm)

9. Adi Cristea (20 cm)

10. Cheloo (20 cm)