TOP 10- cele mai frumoase vedete din România care au peste 50 de ani. La ce trucuri apelează Mihaela Rădulescu sau Andreea Esca pentru a se menține mereu tinere

Unele vedete din România arată mai bine decât puștoaicele de 20 de ani. Chiar dacă sunt trecute de 50 de ani, pot oricând să se compare cu adolescentele din zilele noastre. Tinerețe fără bătrânețe, asta le descrie cel mai bine! De-a lungul timpului și-au fentat vârsta din buletin pentru că s-au concentrat mereu pe atitudine și stil vestimentar. Iată cine sunt vedetele autohtone care se folosesc de toate aceste trucuri.

Dana Săvuică se menține sexy la 52 de ani

Dana Săvuică a fost una dintre cele mai de succes modele din România, fiind prima vedetă care s-a lăsat pozată pentru cunoscuta revistă Playboy. La cei 52 de ani pe care îi are, blondina este mai atrăgătoare ca oricând, mai ales în sezonul cald când își petrece vacanțele pe litoral, în costum de baie. Formele ei sunt demne de invidiat și fură toate privirile atunci când se expune semidezbrăcată. Toți se întreabă care e secretul frumuseții ei, însă Dana Săvuică spune că nu face nimic special în acest sens, mai ales că nu este de acord cu intervențiile estetice.

Anca Țurcașiu se menține mereu tânără

Anca Țurcașiu se numără printre vedetele care arată mult mai tinere decât o adolescentă. La cei 52 de ani, actrița știe exact cum să își scoată silueta în evidență. Eleganța și rafinamentul de care a dat dovadă de-a lungul timpului, au atras privirile tuturor, iar atunci când vine vorba despre stilul de viață, vedeta nu uită de sport și alimentație corespunzătoare. Chiar dacă a trecut prin multe clipe grele, Anca Țurcașiu și-a dat „refresh” de fiecare dată.

Mihaela Rădulescu, invidiată pentru forma fizică

Mihaela Rădulescu a impresionat mereu prin forma ei fizică de excepție. Vedeta are 53 de ani și este încă pasionată de stilul de viață activ și sănătos. Se îngrijește tot timpul și nu uită să facă mișcare ori de câte ori are ocazia. Atunci când vine vorba despre imaginea ei, „diva de Monaco” face tot posibilul să arate impecabil din toate punctele de vedere. Mulți se întreabă dacă va îmbătrâni vreodată, căci aspectul fizic nu-i justifică deloc vârsta din buletin.

Ramona Bădescu, una dintre femeile senzuale din România

Deși are 54 de ani, oamenii îi dau de două ori mai puțin. Acest lucru se datorează siluetei trase prin inel, în ciuda faptului că a dat naștere unui băiețel. Este vorba despre Ramona Bădescu, actrița care de-a lungul timpului a fost invidiată pentru corpul ei. Aceasta nu pune accent doar pe alimentație, ci ia în considerare sportul, dar și meditația.

„Secretul constă în țelină, sfeclă, apă, bicarbonat, sedano, care sunt tijele verzi ale țelinei, hrean. Țelina ajută la depurarea sufletului”, mărturisea aceasta în cadrul unei emisiuni Tv.

Tania Budi, una dintre cele mai frumoase femei din showbiz

Deși nimeni n-ar crede, Tania Budi are 54 de ani. Actrița se numără printre cele mai răvășitoare apariții din showbiz, căci arată exact ca o tânără de 20 de ani. Fosta iubită a lui Dan Bittman emană senzualitate, eleganță și rafinament chiar și la această vârstă, iar trupul bine sculptat nu poate fi trecut cu vederea. Părul lung, blond și ochii albaștri au fost mereu cele mai mari atuuri ale sale, iar buzele mari și silueta subțire nu fac decât să o claseze în topul celor mai frumoase femei din România.

Loredana Groza atrage toate privirile la cei 52 de ani

Loredana Groza este una dintre vedetele care oriunde s-ar afișa, atrage toate privirile. Artista s-a dovedit a fi sexy, frumoasă și senzuală chiar și la cei 52 de ani. Are mereu grijă de aspectul ei fizic, drept dovadă că le dă clasă tinerelor din ziua de azi. Lori este tare încrezătoare în atuurile ei și nu ratează nicio ocazie să le pună în valoare. Deși s-a speculat că a apelat la o mulțime de operații estetice ca să arate așa, vedeta a negat vehement acest lucruri, spunând că mama natură a fost generoasă.

Andreea Esca pare că întinerește

Din urmă vine și Andreea Esca, știrista de la Pro Tv care deși are 50 de ani, chipul ei arată de 2 ori mai tânăr. Plină de energie, mereu activă și pasionată de un stil de viață sănătos, jurnalista nu-și justifică deloc vârsta din buletin. Mulți dintre cei care o admiră sunt de părere că nimic nu s-a schimbat la ea de când apare pe micile ecrane, ba din contră. Toată lumea are impresia că întinerește.

Romanița Iovan, una dintre aparițiile frumoase din showbiz-ul românesc

Romanița Iovan este una dintre cele mai interesante apariții feminine din showbiz. Creatoarea de modă are 58 de ani, însă atuurile pe care le are nici nu te-ar duce cu gândul că are această vârstă. Deși nu mai apare atât de des în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să-și păstreze o imagine impecabilă. Aceasta a reușit să-și păstreze o siluetă de invidiat, pentru că apelează la câteva trucuri cum ar fi dieta cu verdețuri sau curățarea tenului cu o apă specială cu crenguțe de busuioc.

Cristina Spătar are 50 de ani, însă pare de două ori mai tânără

Nici Cristina Spătar nu putea lipsi de pe această listă. Vedeta are 50 de ani, însă n-ai zice că are această vârstă nici în ruptul capului. Multe tinere sunt invidioase pe trupul ei bine sculptat, dar și pe chipul care nu prezintă prea multe urme de riduri. „Regina R&B” a avut tot timpul grijă de imagine, iar stilul de viață a reprezentat mereu cel mai important aspect din viața ei.

Nico, una dintre vedetele care fac furori la 52 de ani

Încheiem lista celor mai atrăgătoare vedete de peste 50 de ani, cu Nico. Cântăreața nu are nici mai mult, nici mai puțin de 52 de ani, însă arată mult mai tânără. Are o siluetă perfectă și un chip de puștoaică. Pentru a se menține așa, artista are mare grijă la ce mănâncă și își petrece timpul făcând sport. Cei care o admiră spun că ea și fiica ei par a fi mai mult surori, decât mamă și fiică, iar asta pentru că Nico știe să țină pasul.