Top 10 „iepurași” care s-au transformat uluitor

Multe dintre vedetele autohtone au făcut pictoriale incendiare pentru celebra revistă Playboy. Unele au acceptat să pozeze pentru imagine, altele pentru a-și îndeplini un vis, însă cele mai multe au renunțat la inhibiții, dar și la haine, pentru sume fabuloase. Totuși, timpul a trecut și peste ”iepurașii” României, iar CANCAN.RO vă prezintă o galerie FOTO de excepție cu Bianca Drăgușanu, Andreea Antonescu, Dana Săvuică ori Andreea Bălan.

Nume grele din România au acceptat să pozeze în revista Playboy și au pus pe jar imaginația bărbaților. În timp ce unele dive au acceptat sume rezonabile pentru un pictorial nud în celebra revistă pentru bărbați, altele și-au expus nurii după negocieri intense. (CITEȘTE ȘI: TOP 40 SEXY-VEDETE CU FUSTIȚE ȘI ROCHIȚE MINUSCULE)

Iar cei care au răsfoit paginile revistei la vremea respectivă… au oftat îndelung. Curioșii, însă, s-au întrebat dacă trecerea timpului și-a pus amprenta asupra ”iepurașilor” din România. Răspunsul se află în GALERIA FOTO a articolului, unde CANCAN.RO a făcut, cu nostalgie, retrospectiva vremurilor apuse. De asemenea, avem și imaginile care stau mărturie asupra faptului că unele dintre vedete arată la fel de sexy și astăzi!

Dana Săvuică a dat startul!

Revista Playboy și-a făcut intrarea pe piața din România în noiembrie 1999, cu Dana Săvuică pe copertă, una dintre cele mai frumoase manechine de la vremea respectivă. Avea 29 de ani, o carieră în spate, un copil, un soț, o familie – cu totul alt profil decât o bombă sexy în curs de afirmare. Pentru realizarea pictorialului, vedeta a stat o săptămână la Chicago, acolo unde a cunoscut-o pe Christie Hefner, fiica fondatorului Playboy, Hugh Hefner. (VEZI ȘI: TOP 30 SEXY-VEDETE ÎN POZIȚII BIZARE LA PLAJĂ! CE LOCURI OCUPĂ LAURA COSOI, SYLVIA ȘI DANIELA CRUDU)

Dana Săvuică a rămas în istoria mondenă autohtonă drept prima vedetă care a apărut pe coperta revistei pentru bărbați. Ea a sesizat imediat oportunitățile de PR ale acelei colaborări, își amintește fostul redactor-șef al revistei. A făcut furori în tinerețe, dar și acum la vârsta de 51 de ani. Dana Săvuică este o apariție năucitoare. Își întreține silueta cu multă mișcare, yoga și diverse intervenții non-invazive.

Loredana Groza, pe coperta revistei din 2000

În luna noiembrie a anului 2000, atunci când Playboy aniversa un an pe piaţa din România, pe coperta revistei a apărut Loredana Groza. Chiar dacă era lipsită de inhibiții și vorbea, cu ușurință, despre sexualitate și alte subiecte ”sensibile”, artista a negociat la sânge.

Loredana Groza ar fi primit o sumă uriașă pentru pictorial, aproximativ 12.000 de euro: ”Cu Loredana, fiind prieteni, a fost, totuşi, cea mai grea negociere. Ne-am întâlnit mai bine de jumătate de an ca să discutăm. Când, în fine, am convins-o, am făcut poze cu ea şi la Bucureşti, dar şi în Grecia. Acolo a pozat inclusiv în curtea unei mănăstiri ce părea abandonată. În realitate, călugării erau toţi în livadă, să culeagă măsline. Loredana a stabilit recordul de tiraj al oricărei reviste glossy din România: 143.500 de exemplare!”, a spus Dan Silviu Boerescu într-un interviu.

În continuare, la vârsta de 50 de ani, Loredana Groza este sexy, excentrică, talentată și… are forme demențiale. Pe care nu ezită să și le etaleze în mediul online. Conștientă, de altfel, de atuurile sale, îndrăgita cântăreață nu ezită să se pozeze în ipostaze uneori năucitoare. (NU RATA ȘI: TOP 50 DE FETE DIN SHOWBIZ SUPER-CURAJOASE, CARE AU FĂCUT PLAJĂ FĂRĂ SUTIEN)

Bianca Drăgușanu, pictorial incendiar în 2009

În anul 2009, pe când lumea începea să o cunoască drept “blonda lui Bote”, Bianca Drăgușanu își câștiga fanii de partea ei. Odată cu apariția în revista pentru bărbați, Bianca nu doar că și-a mărit conturile cu 10.000 de euro, dar și-a câștigat faima pe care și-o dorea nespus de mult.

La vârsta de 39 de ani, vedeta este una dintre bombele-sexy din showbiz-ul românesc. Bianca Drăgușanu trage din greu la sală, are un stil de viață sănătos și își dorește să atingă perfecțiunea. Vedeta a apelat la mai multe intervenții chirurgicale pentru a avea un bust și un posterior generoase, dar și un năsuc ca-n reviste. (VEZI ȘI: TOP 30 SEXY-VEDETE CARE NU ȘI-AU ȚINUT MÂINILE „ACASĂ” ÎN PUBLIC)

O galerie foto de excepție

Accesând GALERIA FOTO inedită, oferită de CANCAN.RO, aveți posibilitatea de a descoperi fotografiile răvășitoare de la vremea respectivă. Atenție, însă! Ipostazele năucitoare și formele demențiale ale vedetelor sunt interzise cardiacilor.