TOP 30 de vedete care fug din calea ploii. Ce loc ocupă Anna Lesko, Diana Munteanu sau Loredana Groza

Imposibil de scos, acum, la câteva zile după ce am trecut în noul an, un TOP sexy-vedete care-și arată atuurile, și generoase sunt de fiecare dată, fizice! Dar dacă-i zi de TOP, așa să fie! Ploaia! Pare că nu are legătură cu ceea ce CANCAN.RO v-a provocat imaginația de fiecare dată, dar nu e chiar așa… Și ploaia strânge divele showbizz-ului la linia de start, într-o goană pentru un loc pe podium!

30 de ”piese” a adunat CANCAN.RO din ploaie și le-a ”îndemnat” către un inedit concurs ar pozițiilor „nefirești” printre picături. Și nu a fost deloc golaș ”bradul” de Crăciun, imaginile, unele spectaculoase, întrecându-se, în ritm alert, precum la cursa de 100 de metri.

Sexy-vedetele de pe plajă se întrec, acum, în ploaie

Anna Lesko are, poate, cea mai frumoasă ”așezare” în peisaj. Cu găleata în cap, acoperindu-se de ploaie, face pasul săltăreț către mașină. Părul, călcâiul lui Achile al femeii, e protejat! O urmează Diana Munteanu, Bianca Drăgușanu, dar și multe alte vedete surprinse în ofsaid de norii negri de deasupra Capitalei.

Iată cine sunt sexy-vedetele care vara trecută se întreceau pe plajele fine, acum, în ploaie: Anna Lesko, Inna, Bianca Drăgușanu, Cristina Ștefania, Andreea Spătaru, Valentina Pelinel, Jojo și Paul Ipate, Asiana Peng, Sandra Stoicescu, Andreea Bălan, Malvina Cervenschi, Andreea Berecleanu, Oana Frigescu, Adelina Pestrițu, Luminița Anghel, Alina Sorescu, Silvia Chifiriuc, Monica Gabor, Romanița Iovan, Alina Crișan, Roxana Vancea, Cristina Ștefan Bebelușa și Denis Șerban, Alice Dumitrescu și Horia Brenciu, Diana Munteanu, Adela Popescu, Cream, Dana Săvuică, Loredana Groza, Xonia, Nicoleta Luciu.