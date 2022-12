TOP – cele mai bogate vedete din România. Celebritățile care au dat lovitura în 2022

Vedetele din România au muncit din greu anul acesta, astfel și veniturile lor au fost pe măsură. Deși pierd mult timp la studio, concerte sau pe platourile de filmare, celebritățile nu duc, deloc, lipsă de bunuri materiale. Sunt surprinse mereu în cele mai scumpe mașini și au case de lux, situate în cele mai bune zone din Capitală. Iată cine sunt și ce averi au celebritățile din showbiz-ul românesc.

Inna deține o avere impresionantă

Inna este cunoscută și apreciată atât în țară, cât și peste hotare. Cântăreața se numără printre cele mai îndrăgite voci, iar melodiile sale au devenit hit-uri într-un timp foarte scurt, ajungând să fie ascultate de milioane de oameni din lumea întreagă. Inna a reușit să obțină un statut important în industria muzicală și s-a clasat pe primul loc în topul artiștilor din 11 țări. La un asemenea succes, nu-i de mirare că are o avere în cont de peste 7 milioane de euro.

Antonia încasează venituri majore din contractele de imagine

Antonia are un talent desăvârșit atunci când vine vorba de muzică, dar se pricepe de minune și în domeniul publicitar. După aproape un an de concerte, artista a adunat în conturi peste jumătate de milion de euro. Unde mai pui că din contractele de publicitate, poate ajunge lejer la suma de 200.000 de euro, dacă stăm să adunăm. În plus, contractele de imagine i-au adus mare succes de-a lungul timpului, iar pentru un singur proiect vedeta a încasat aproximativ 20.000 de euro.

Ștefan Bănică Jr. are în conturi 4 milioane de euro

Ștefan Bănică Jr. a câștigat admirația oamenilor încă de la o vârstă fragedă. Conform informațiilor apărute în presă, averea artistului s-ar ridica la 4 milioane de euro. Fostul soț al Andreei Marin încasează sume ce ajung până la 10.000 de euro, în doar câteva ore de cântat. Cât despre concertele pe care le onorează de Crăciun, artistul poate câștiga chiar și 250.000 de euro. În ceea ce privește contractele din televiziune, acestea pot ajunge și la sume de 300.000 de euro.

Andreea Esca deține numeroase afaceri

Andreea Esca este una dintre cele mai de succes jurnaliste din România. Pe lângă veniturile din televiziune, mai are și câteva afaceri de familie, cum ar fi o firmă de producție video și un salon de manichiură. Despre averea ei nu se știe o sumă exactă, însă, tot ce putem să spunem este că ajunge la venituri colosale.

Dan Negru se bucură de un succes incredibil în plan profesional

Din clasament nu poate fi exclus Dan Negru. Celebrul prezentator Tv are un succes incredibil, iar venitul său anual ajunge la aproximativ 1.400.000 de euro. Pe lângă acest lucru, „Regele Revelioanelor” deține și o casă de lux care se învârte în jurul sumei de 400.000 de euro. Chiar dacă nu obișnuiește să exagereze cu răsfățul, Dan Negru trăiește destul de bine și nu se poate plânge de nimic.

Simona Halep, printre bogații țării

Încheiem lista cu Simona Halep care deține titlul de cel mai bogat sportiv din România, la momentul actual. Tenisul este marea ei pasiune, din care face și foarte mulți bani. Exemple de acest gen mai sunt Ion Țiriac, Ilie Năstase care au adunat sume de bani substanțiale în urma participării la diverse competiții sportive. După ei, Simona Halep a reușit să conducă topul celor mai bogați sportivi din țară. Averea ei se estimează la 26 de milioane de euro, pe care aceasta i-a strâns din tenis.

