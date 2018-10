Tot ce ar trebui sa stii despre GPS

Apuse sunt vremurile in care plecai la drum cu o mica strangere de inima, gandindu-te cat iti va lua sa te orientezi atunci cand nu stiai traseul si sperand ca vei gasi pe drum localnici binevoitori, care sa te poata ghida catre destinatie. In prezent, orientarea nu mai este o problema: sistemele de navigare iti economisesc timpul si te scapa de batai de cap.

Probabil te-ai intrebat de multe ori daca e cazul sa iti echipezi masina cu un sistem GPS sau sa te bazezi pur si simplu pe aplicatiile de navigare ale telefonului mobil. Ca sa te ajutam sa te decizi asupra sistemului de navigatie potrivit pentru calatoriile tale, am testat ambele variante si iti povestim tot ce-ar trebui sa stii despre navigatia GPS versus cea prin telefon.

Precizia traseului si rapiditatea in reorientare

Sistemele GPS au o mai mare precizie a coordonatelor, indiferent de zona in care calatoresti si de calitatea retelei de telefonie mobila, pentru ca informatiile sosesc prin satelit si nu sunt influentate de relief sau obstacole de genul cladirilor inalte. Aplicatiile de pe smartphone au de cele mai multe ori nevoie de internet, ceea ce se poate evita prin descarcarea hartilor. Totusi, daca adaptezi traseul calatoriei pe parcurs, e posibil sa nu ai acces la o anumita portiune a drumului decat daca descarci harta regiunii respective. De asemenea, daca uiti sa virezi in directia buna, telefonul se va reorienta mai greu decat senzorii GPS-ului de pe bord.

Consumul bateriei

Poate la prima vedere nu pare ceva important, dar cand ai de facut un drum lung, nu vrei sa stai cu ochii constant la bateria aparatului care te ghideaza. In vreme ce telefonul rezista pana la 5 ore cu aplicatia pornita, pe GPS-ul dedicat te poti baza chiar si 20 de ore.

Valoarea facturii, mai ales in roaming

Internetul pe mobil poate veni de multe ori la pachet si cu un cost suplimentar, atata timp cat consumi traficul inclus. Cand sunt in tara, majoritatea abonatilor beneficiaza de planuri tarifare care le permit sa consume internet fara griji, dar in roaming povestea se schimba. Sistemele de localizare smartphone pot genera costuri mari fata de localizarea prin GPS-ul auto, descarcarea hartilor consumand trafic pe care in general il vei plati suplimentar fata de abonament. Sistemele GPS vin de multe ori cu harta Romaniei si harta Europei deja integrate, iar updateul este gratuit.

Usurinta in utilizare si multitaskingul

Aparatele GPS concepute pentru masini sunt usor de fixat pe bord, astfel incat sa asigure o buna vizibilitate, sunt rezistente la apa, la socuri si au butoane pentru accesarea rapida a celor mai importante functii. Bineinteles, poti folosi usor si o aplicatie de navigare pe mobil – Google Maps sau Waze – insa e posibil sa fie nevoie sa adaptezi luminozitatea ecranului, consumand mai rapid bateria, iar daca vrei in acelasi timp sa raspunzi la telefon sau sa faci streaming, e posibil sa ai de furca in ceea ce priveste jonglatul intre orientare si alte aplicatii.

Fie ca optezi sa utilizezi telefonul pentru a te orienta, fie ca achizitionezi un sistem de navigare auto, asigura-te ca tii cont de factorii de mai sus atunci cand alegi ceea ce ti se potriveste, astfel incat in fiecare calatorie sa te poti baza pe un ghid de incredere alaturi de tine.