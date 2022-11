Toți românii trebuie să știe! Ce spune consultantul economic Adrian Negrescu despre plafonarea prețurilor anumitor alimente

Prețurile alimentelor și al facturilor continuă să crească în România. Acest lucru nu face altceva decât să creeze cât mai multă panică și nemulțumire în rândul cetățenilor, iar bugetul lor este destul de afectat. Reprezentanții Statului au luat în considerare ideea de a plafona prețurile, însă această decizie este departe de a se concretiza.

Mai multe țări, printre care și Ungaria, au luat deja decizia de a plafona prețurile anumitor alimente. Cât despre scumpirile din țara noastră, consultantul economic Adrian Negrescu a venit cu mai multe informații. Acesta consideră plafonarea prețurilor ca fiind o măsură benefică pentru țara noastră. Dacă s-ar lua o astfel de decizie, există riscul ca produsele cărora li se plafonează prețul fie să dispară de pe piață, fie să se vândă ,,pe sub tejghea”. (VEZI ȘI: INFLAȚIA A GOLIT BUZUNARELE ROMÂNILOR. PREȚUL ALIMENTELOR A CRESCUT SEMNIFICATIV ÎN ACEST AN)

Care sunt șansele de a fi plafonate prețurile anumitor alimente

În cadrul unei emisiunii ,,Antena 3 CNN”, consultantul economic Adrian Negrescu a venit cu noi informații. Potrivit celor declarate de acesta, există posibilitatea ca prețurile anumitor alimente să fie plafonate.

,,Măsura ar fi benefică şi pentru România, dar cred că este posibil să fie pusă în practică. Orice plafonare a unui preţ sau a unui produs sau a unui serviciu în România duce la penurie, probabil vor dispărea de pe piaţă produsele alimentare pentru care se plafonează preţul sau se vor vinde pe sub tejghea”, a declarat Adrian Negrescu, la Antena 3 CNN.

Pensionarii își duc traiul de pe o zi pe alta

Românilor abia le mai ajung banii pentru a duce un trai decent. Pe lângă faptul că alimentele sunt scumpe, pensiile nu sunt nici ele suficiente pentru a acoperi novoile cetățenilor. (CITEȘTE ȘI: IREAL! PEȘTELE A DEVENIT UN LUX. CÂT A AJUNS SĂ COSTE UN KILOGRAM DE CRAP ÎN PIEȚELE DIN BUCUREȘTI)

,,Pensia e mică şi nu am cu ce. Nevastă-mea e bolnavă, are ciroză, n-are pensie. Numai eu o singură pensie şi aia mică.Găurile sunt făcute, când am luat banii i-am şi luat”, mărturisește un pensionar.

Cât despre posibilitatea ca țara noastră să intre în recesiune economică, Nicolae Ciucă a declarat că România nu se află în fața unui asemenea pericol.

,,România nu este în pericol să intre în recesiune economică”, a declarat Nicolae Ciucă, în cadrul aceleiași emisiuni.