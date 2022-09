„Totul e greșit aici!” Cum a reacționat acest turist din România, după ce a comandat un burger într-un McDonald’s din India

Deși toamna a venit și vremea vacanțelor a ajuns la final, pentru cei mai aventuroși, care își doresc să cunoască întreaga lume, există numeroase locuri în care pot merge.

Aceasta a fost și ideea unui tânăr român, care și-a dorit să viziteze India. Și cum vlogurile de călătorie sunt la mare căutare, bărbatul s-a filmat în timp ce a mers la un restaurant McDonald’s din tara Taj Mahalului. Alături de patenera sa, tânărul mărturisea că nu știe ce s-ar fi făcut dacă nu exista celebrul lanț de restaurante, mâncarea indiană fiind extrem de iute.

Restaurantul McDonal’s, salvarea turiștilor români

După un drum prin căldura și praful orașului Agra, cei doi tineri au ajuns, într-un final, la restaurantul McDonal’s pe care și-l doreau. ”Am comandat deja, acum așteptăm. Am încercat să plătim cu cardul, acolo unde am comandat și au spus că nu se poate, ne-au transferat la altă casă, a băgat femeia din nou toată comanda, am încercat să plăesc cu cardul, dar nu a mers, am plătit cash până la urmă”, a spus tânărul următorilor săi. După ceva timp de așteptare, în sfârșit le-e venit mâncarea.

Cei doi tineri aflați în călătorie în India au precizat că preferă să mănânce de la McDonal’s, deoarece în altă parte mâncarea este forte iute și nu este preparată în condiții de igienă, astfel că au ales să ia masa, în fiecare zi, în locul în care preparatele culinare sunt la fel ca cele de acasă.

”A venit comanda, da, este ok, nu cred că este iute. Am mai mâncat aici, după cum v-am zis, în fiecare zi mâncăm aici, ne-a salvat McDonal’s. Nu zic, este bună mâncarea lor, dar este iute și mie nu îmi place, este foarte iute. Și nici nu este foarte igienic.”, a spus tânărul pe vlogul său.

Sursa foto: Youtube