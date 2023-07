Trădată, dar bogată! Câţi bani face Bianca Giurcă pe TikTok, după ce s-a dus la Insula iubirii? Marius a aprins flacăra ispitei, la Antena 1

Zilele acestea, pentru prima dată, s-a aprins flacăra ispitei la Insula Iubirii. Radu Vîlcan a făcut-o pe Bianca Giurcă să se gândească mai bine la relația cu Marius Moise. Bărbatul i-a recunoscut ispitei Oana că și-a înșelat partenera, dar a și ținut să îi facă avansuri. Enervată nu doar de această situație, ci și de faptul că fanii emisiunii au acuzat-o că este o întreținută, concurenta de la Antena 1 le-a arătat tuturor cât câștigă, de fapt, din TikTok.

Bianca Giurcă și Marius Moise au venit la Insula Iubirii pentru a-și pune relația la încercare. Cei doi sunt împreună de mai bine de trei ani, dar au avut o lună și puțin de pauză. În acea perioadă, potrivit spuselor concurentului, s-a iubit cu o altă femeie, la care nu a renunțat nici după împăcare. Abia când a fost prins, i-a spus „adio”. Povestea pe care Bianca poate că ar fi vrut să o uite a fost spusă chiar la TV, la Antena 1, în timp ce bărbatul îl făcea avansuri ispitei Oana.

Cât câștigă Bianca Giurcă din TikTok. Suma este colosală

De când a venit la Insula Iubirii, Bianca Giurcă a fost acuzată că ar fi întreținută de Marius Moise. Tânăra de 25 de ani a spus că lucrează încă de pe vremea când era în liceu, perioadă în care avea două locuri de muncă.

„Nu am nevoie de un bărbat să mă întrețină. Mă întrețin de la 15 ani. În timpul liceului aveam două locuri de muncă, am luat și bacul, am făcut și o facultate. În prezent toate lucrurile pe care mi le doresc mi le plătesc SINGURĂ, plus de asta îmi ajut și familia”, a scris Bianca Giurcă pe Instagram.

În cadrul unei postări recente, concurenta de la Antena 1 a arătat un extras de cont din care se poate vedea că a încasat nu mai puțin de 13.164 de dolari după o lună de TikTok.

„Știu că e urât să vorbești despre bani, iar întotdeauna am evitat, dar m-am săturat de toate țațele care își dau ele cu părerea de ce am ales să accept eu niște lucruri în relația mea”, a adăugat concurenta de la emisiunea TV.

(CITEȘTE ȘI: Tensiuni la Insula Iubirii! Flacăra ispitei s-a aprins, după doar patru zile de difuzare a emisiunii)

De ce au venit Bianca și Marius la Insula Iubirii

Cei doi concurenți au o poveste pe cât se poate de complicată. Au început să flirteze de când Bianca avea 15 ani, iar el, 25. Ulterior, Marius s-a căsătorit, și-a făcut o familie și un copil. Când a venit momentul despărțirii, și-a adus aminte de ea și a început o relație. Au avut și momentul de despărțire menționat anterior, dar au venit la Insula Iubirii cu gândul de a vedea dacă ar fi cazul să se căsătorească sau nu.

Ultima „aventură” a lui Marius Moise cu ispita Oana, felul în care a complimentat-o și sărutat-o au făcut-o pe Bianca Giurcă să se sature să-i ia apărarea. Așadar, dată fiind toată situația, rămâne de văzut dacă emisiunea de la Antena 1 îi va duce la altar sau la despărțire.

(CITEȘTE ȘI: Radu Vâlcan, detalii neștiute de pe Insula Iubirii! Ce se întâmplă cu concurenţii la finalul sezonului 7)