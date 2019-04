Tragedia care l-a marcat pe Florin Pastramă: “Tata a murit, fără ca măcar să știm că e bolnav”

Florin Pastramă a trăit în urmă cu câțiva ani o dramă: și-a pierdut tatăl, care a suferit un infarct. Astfel, după plecarea de pe această lume a părintelui său, el a fost nevoit să se ocupe de familia numeroasă: mama, un frate și trei fete, dar și de afacerile pe care le conducea înainte tatăl său. Recent, el a vorbit despre tragedia care l-a marcat, dar și planurile sale de însurătoare.

În cadrul unui interviu oferit recent, Florin Pastramă a dezvăluit că își dorește să își întemeieze o familie și că vrea să aibă lângă el o fată care să-l iubească. Dacă va fi Brigitte Năstase sau nu aleasa lui, cu care s-a logodit deja, rămâne de văzut. Afaceristul a vorbit despre pierderea tatălui său cu multă emoție în glas.

“Suntem 5 fraţi, 2 băieţi şi 3 fete, dintre care ultimele sunt gemene. Am avut o copilărie de vis. Mama se ocupa de noi, tata făcea bani. În şcoală eram tot timpul daţi exemplu pentru că eram îmbrăcaţi colorat şi mereu curaţi, ăsta e meritul mamei. La 13 ani aveam şofer, la 18 ani am luat permisul şi de atunci am mers cu tata peste tot pâna în 2008, când el a murit. Am fost la şcoli, am Facultatea de Drept terminată, am licenţa, am avut o copilărie de vis, cu tot ce mi-am dorit. Ne-au educat în aşa fel încât să creştem şi să devenim nişte oameni respectuoşi şi educaţi. Am fost ţinut mai mult decât în puf, nu apucam să spun că vreau ceva şi a doua zi primeam”, a declarat Florin Pastramă, relatează click.ro.

Deși au trecut mai bine de 10 ani de când și-a pierdut părintele, afaceristul încă îi simte lipsa și își alină dorul de el uitându-se din când în când la poza pe care o păstrează în telefon. În timpul mărturisirilor, logodnicul lui Brigitte Năstase a mai spus că de multe ori a vorbit cu tatăl său mort și că nu e duminică în care să nu meargă cu mama lui la biserică și, ulterior, la mormântul părintelui său.

“După ce a murit tata, mi-a fost greu pentru că am resimţit altfel problemele. Nu a mai fost el, deci nu mă mai ţinea nimeni în puf, a trebuit să preiau tot şi am renunţat şi la profesia de notar şi m-am apucat de business, de birou, să preiau afacerea lui tata. A murit în 2008, fără să ştim că e bolnav. A făcut infarct la 55 de ani. Eu aveam 29 de ani şi atunci mi-am dat seama că nu e toata lumea ca mine, că oamenii sunt răi şi că în viaţă nu există nu pot, ci nu vreau. Dacă eu sunt bun şi corect, credeam că aşa e toată lumea. Nu. Atunci au început problemele noastre. Atunci a început să se zvonească tot felul de lucruri despre familia mea. Atunci am văzut ce înseamnă răutatea omenească. Apoi am devenit capul familiei, ştiam toate afacerile şi să ma implic 100%. Tata a lăsat un imperiu, mi-a fost foarte greu fără el. Erau nopţi când vorbeam cu el şi îi ceream sfaturi. Şi acum am o poză cu el în telefon şi în fiecare duminică merg cu mama la biserică şi apoi la cimitir la tata”, a mai povestit Florin Pastramă.