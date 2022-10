Tragedie în Argeș! O tânără de 19 ani, mamă a doi copii, și fostul ei iubit, au ars de vii în casă

Tragedie în Argeș! O tânără de 19 ani, mamă a doi copii, și fostul ei iubit, au fost găsiți fără suflare în propria casă. Autoritățile iau în calcul varianta unei crime.

Locuitorii unei comune din Argeș sunt în șoc. Joi, 6 octombrie 2022, o tânără de 19 ani și tatăl copiilor ei au fost găsiți carbonizați într-una din camerele casei. Încăperea a fost complet distrusă din cauza unei explozii, urmată de un incendiu violent.

Suspiciune crimă într-o comună din Argeș

La locul tragediei au ajuns mai multe echipaje de poliție și pompieri care au reușit să stingă incendiul. Din primele informații, se pare că sub trupul tinerei a fost găsit un bidon din plastic, recipient în care se presupune că ar fi fost benzină.

„Am descoperit în cameră, sub dărâmături, două victime carbonizate. Echipajul a lichidat incendiul”, a declarat Plt. adj. șef Viorel Ghiold, ISU Costești

Din spusele apropiaților, între fostul partener al fetei (38 de ani) și tânără existau certuri, neînțelegeri și chiar bătăi. Pentru a pune capăt chinului, aceasta se mutase, alături de cei doi copii, un băiat de 3 ani și o fetiță de 8 luni, la părinții ei, în comuna Stolnici.

Vezi și: GREȘEALA UNOR MEDICI A COSTAT O VIAȚĂ! CE S-A ÎNTÂMPLAT CU UN BĂIEȚEL DE 8 ANI, CĂRUIA I S-A SPUS CĂ ARE UN „SIMPLU VIRUS”. DE CE SUFEREA, DE FAPT

Bunicul fetei se afla acasă când incendiul a izbucnit și este de părere că fostul partener al fetei este cel care a incendiat locuința.

„Am auzit geamul bubuind. Eu am crezut că se bat. Când am intrat, fetița era în prima cameră și fumul dădea să iesă afară. Am luat copilul, l-am pus în cărucior și m-am zbătut, dar n-am putut să intru acolo, era focul prea puternic. El a dat foc! El a venit cu o pungă. Fata n-a mai vrut să stea cu el și din cauza asta.”, a declarat Nicolae Mihail, bunicul fetei:

Sursa foto: Captura video ziarulagesul