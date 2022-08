Tragedie în Focșani. Un asistent medical a fost găsit mort în casă, de ziua lui

Tragedie în Focșani. George Lăcustă, asistent medical la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Urgență Focșani, a fost găsit fără suflare în propria sa locuință. Bărbatul în vârstă de 45 de ani a decedat chiar de ziua lui.

George Lăcustă, asistent medical la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Urgență Focșani, a fost găsit mort chiar de ziua lui, în propria locuință. Bărbatul în vârstă de 45 de ani nu a răspuns la telefon persoanelor care l-au contactat, iar unul dintre apropiați a sesizat autoritățile.

Nu se cunosc circumstanțele în care asistentul medical a murit. În prezent, autoritățile au demarat o anchetă, pentru a afla cauzele producerii decesului.

Mesajele sfâșietoare transmise de apropiații asistentului medical

George Lăcustă a lucrat timp de 15 ani la Secția de radiologie a Spitalului Județean din Focșani. În prezent, acesta lucra la Secția de Terapie Intensivă.

Vestea că acesta a murit a provocat foarte multă suferință în sufletele persoanelor care l-au cunoscut. Pe rețelele de socializare, reprezentanții Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Filiala Vrancea, au transmis condoleanțe: ”O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet mare s-a ridicat la Cer, lăsând în urmă o nemărginită durere și un gol imens. Drum lin către Ceruri, dragul nostru coleg asistent medical George Lăcustă. Suntem înmărmuriți de durere… Ai plecat atât de devreme… Dumnezeu să te odihnească în pace! Vei rămâne mereu colegul nostru și te vom purta în suflet pe vecie!”.

”Condoleanțe familiei! Regret nespus că a plecat asa devreme, un om respectuos, educat, o plăcere să îl vezi. De câte ori ne întâlneam era cu zâmbetul pe buze! Sincer, nu am cuvinte să spun cât de rău îmi pare că nu mai este printre noi! Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, ”Dumnezeu să-l odihnească în pace! A fost un om foarte bun, mereu zâmbitor, mereu săritor, am învățat numai lucruri bune de la el! 😢Dumnezeu va avea grijă de sufletul lui bun! 🙏😇”, ”Dragă George, am vrut să te sun azi să îți spun la mulți ani! Nu pot să cred că ai plecat așa… am fost colegi, prieteni. Îmi pare atât de rău… Rămas bun… nu o să uit niciodată veselia și zâmbetul tău… pofta cu care râdeai…”, sunt o parte din mesajele transmise de persoanele care l-au cunoscut pe asistentul medical din Focșani.

