Tragedie în fotbalul românesc! Alexandru Vagner, fotbalist cu peste 100 de meciuri în prima ligă, a murit la doar 33 de ani

Fotbalul românesc este în doliu. Alexandru Vagner, fotbalist cu peste 100 de partide în prima ligă, a încetat din viață, vineri dimineață, la doar 33 de ani. Acesta era internat în stare critică la Spitalul Județean din Brașov.

Alexandru Vagner a ajuns pe mâinile medicilor în urmă cu zece zile, după ce a suferit un infarct la un antrenament altături de echipa Inter Cristian, din Liga a 4-a Brașov.

„M-au sunat în această dimineață de la spital că Alex a murit! Nu pot să cred!”, a declarat Mihaela, sora lui Alex Vagner.

În ultimele luni, Alexandru Vagner a acuzat o stare de oboseală accentuată din cauza nopților nedormite în care, pentru a se întreține, juca poker online și consuma băuturi energizante.

Alexandru Vagner a murit! A renunțat la cariera de fotbalist profesionist în 2018

Pe 20 septembrie, Alexandru Vagner a participat la o ședință de pregătire cu Inter Cristian. La un moment dat, a plecat de pe teren, iar în drum spre vestiare s-a prăbușit. După aproape o oră de manevre repetate, fostul fotbalist a fost stabilizat și transportat la spital. De atunci, se afla în stare gravă.

Alexandru Vagner a renunțat la cariera de jucător profesionist în 2018 și s-a dedicat pokerului. Avea peste 100 de partide în Liga 1, pentru Gloria Bistriţa, FCM Târgu Mureş, FC Braşov şi Concordia Chiajna. Ultima echipa pentru care a evoluat este SR Brașov, cu care a promovat în Liga 3.

„Am fost păcălit, umilit, ajunsesem să am doar bani de mâncare!”

„Ce să fac, să trăiesc de pe o zi pe alta? Ajunsesem să am doar bani de mâncare! Apoi, episoadele Concordia Chiajna şi FC Braşov m-au determinat să renunţ. Am fost păcălit, umilit, ajunsesem să nu mai dorm noaptea de stres! În 2017 eram sub contract cu Concordia Chiajna, iar Cornel Ţălnar mă suna insistent să vin la FC Braşov, în Liga 2. Am acceptat să merg la Braşov, după ce semnasem prelungirea contractului cu un an cu Concordia. Doar că preşedintele celor din Ilfov, Cristi Tănase, nu a mai înregistrat contractul! Am luat o ţeapă cu salariul pe un an. Episodul Braşov mi-a pus capac. Am renunţat la contract şi am trecut totul la pierderi”, preciza Alexandru Vagner după ce a agățat ghetele în cui.

