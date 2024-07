Tragedie românească! Alexandru Dabija a murit în Franţa, la scăldat, fără să se fi înecat. Ce i-a adus sfârșitul

Alexandru Dabija, în vârstă de 22 de ani, a avut parte de un sfârșit tragic pe 20 iulie 2024, în timp ce se afla la scăldat într-un lac din apropierea orașului Lyon, Franța, alături de câțiva prieteni. După ce a intrat în apă, a suferit un stop cardio-respirator, iar eforturile medicilor de a-l salva s-au dovedit a fi zadarnice. Tânărul din Iași nu a supraviețuit.

Andreea Dabija, sora în vârstă de 19 ani a lui Alexandru, a fost devastată de vestea tragică și a călătorit de urgență în Franța pentru a fi alături de fratele ei și a discuta cu echipa medicală în încercarea de a găsi soluții. Familia Dabija, originară din Iași și compusă din șapte frați, trăiește o durere profundă în urma pierderii lui Alexandru.

„Pe data de 20 iulie, s-a dus la un lac de lângă orașul Lyon împreună cu niște prieteni ca să se scalde, deoarece era foarte cald afară. Au ieșit și ei să petreacă timpul liber. Din păcate, când a sărit în apă, temperatura corpului său era prea mare și în contactul cu apa rece a făcut stop cardiac. S-a scufundat până la fundul lacului. Abia după 20 de minute au reușit să îl scoată de la o adâncime de șase metri și nu mai dădea semne de viață. A fost internat la un spital din Lyon și doctorii mi-au spus că nu mai are nicio șansă. Am fost să îl văd, eu am sperat tot timpul că își va reveni și Dumnezeu ne va ajuta”, a spus sora băiatului, conform BZI.ro