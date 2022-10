Transformare spectaculoasă: Cristina Cioran a slăbit 12 kg!

Cristina Cioran este într-o formă de zile mari! Vedeta a postat zilele trecute, pe retelele de socializare, o poză cu ea, afișând o siluetă demnă de invidiat! Mămică a unei fetițe de doar un an și câteva luni, Cristina face parte din categoria femeilor care au rămas cu câteva kilograme în plus, după naștere. Ambițioasă din fire, fosta prezentatoare tv nu doar că a scăpat de surplusul de kg, ci, s-a transformat într-o hot mama!

Spre deosebire de alte persoane publice, Cristina a recunoscut, întotdeauna, că îi place să gătească și să mănânce bine și foarte bine, acesta fiind și motivul pentru care a încercat, de-a lungul timpului, diverse diete. De data aceasta, se pare că, transformarea nu doar că a avut loc cu succes, dar, vedeta se laudă pe rețelele de socializare că a scăpat de 12 kilograme în nici o lună de zile, cu Nupo. Celebra dieta care face furori printre vedetele din România.

“Sunt foarte fericită că am reușit să ajung la silueta pe care mi-am dorit-o! Să fie clar, nu sunt slabă și nici nu voi fi! Sunt cu forme! Eram puțin tristă că ajunsesem la măsura XL deja și sufeream că nu pot purta rochiile mele frumoase și spectaculoase! De ce am ales să merg pe această dietă? Pentru că sunt puturoasă și nedisciplinată! Pentru că sunt mesele pregătite, pentru că nu trebuie să cântăresc, scad, adun, sunt leneșă și nu sunt sigură pe mine cu o halcă de carne în față. Da! Ai mesele la plic! Cât de bine! Scoți shakerul, pui apă, amesteci și bei! Ai și mese calde pe care ori le încălzești la microunde ori pe foc. Ai de ales din o grămadă de sortimente de supe, mese calde și băuturi dulci. Ai 6 mese pe zi și 800 de kcal în total, pentru o zi. Crede-mă, cu Nupo te saturi! Eu m-am ambiționat și am reușit!“, a declarat Cristina Cioran.

Actrița nu este singura vedetă care a apelat la acesta dietă. Dana Săvuică, Mirela Vaida, Celia, Ela Crăciun, Daniel Buzdugan, chef Patrizzia Paglieri, Rodica Mitran se numără printre persoanele care au slăbit cu celebra dieta scandinavă.