Tras pe linie moartă de Pro Tv, Cosmin Seleși revine pe micile ecrane! Surpriza a fost anunțată chiar de actor pe rețelele de socializare

Deși a fost scos din grila de programe de la Pro TV și înlocuit cu Ce spun românii, prezentat Cabral, Cosmin Seleși revine pe micile ecrane. Fostul prezentator de la Te cunosc de undeva a făcut anunțul chiar pe rețelele de socializare.

La începutul anului, emisiunea Batem palma a fost scoasă din grila de programe de la Pro Tv și înlocuită cu emisiunea Ce spun românii, prezentată de Cabral. Pe 27 februarie a avut loc ultima ediție a emisiunii Batem palma, din primul sezon, de la Pro TV, iar despre filmarea unui nou seazon nu se cunoșteau prea mult informații. Vizibil emoționat, prezentatorul Tv le-a mulțumit tuturor telespectatorilor pentru susținerea acordată în fiecare ediție a emisunii.

„Nu-mi vine să cred că am ajuns și la acest moment când vă putem spune că urmează să-i cunoașteți pe ultimii cinci concurenți ai primului sezon! Mă simt super norocos pentru că am avut ocazia să-i am alături de mine pe toți acești oameni minunați, încărcați de energie și de voie bună.

A fost o super atmosferă pe platourile de filmare, iar faptul că cei de acasă ne-au fost alături la fiecare ediție într-un număr atât de mare înseamnă că am reușit să le aducem și lor starea noastră. Chiar dacă acum am ajuns aproape de final”, a declarat Cosmin Seleși, la finalul primului sezon al emisiunii.

Emisiunea lui Cosmin Seleși revine în grila de programe de la Pro Tv Vezi și: PE COSMIN SELEȘI ÎL CUPRIND FIORII CÂND INVITAȚII ÎI CALCĂ PRAGUL EMISIUNII: „AM EMOȚII PENTRU FIECARE DINTRE EI”

Cu toate acestea, la doar câteva luni distanță, fostul prezentator e la Te cunosc de undeva a anunțat că revine pe micile ecrane. Cosmin Seleși a anuțat că va fi gazda celui de-al doilea sezon al emisiunii Batem Palma, continuarea colabărării pare să fi fost o nouă șansă din partea Pro Tv. Totodată, potrivit acestuia filmările pentru noul sezon sunt deja în plină desfășurare.

”Începem o nouă zi de filmări la #batempalma! Și avem o super energie pe care abia aștept să v-o aducem acasă.Energie din cale afară, voie bună și intuiție! E clar vorba despre @batem.palma. Noi continuăm să filmăm și abiă așteptăm să vă bucurați alături de noi de noul sezon”, a spus Cosmin Seleși pe rețelele de socializare.

Cu forțe proaspete, Cosmin Seleși nu face promisiuni mărețe, însă este sigur că noul sezon al emisiunii Batem palam va fi pe măsura așteptărilor telespectatorilor.

„V-am spus încă de la difuzarea ultimei ediții din primul sezon că abia aștept să revenim la treabă. Colegii mei nu au stat deloc locului și au făcut o super treabă. Am apucat deja să îi văd puțin pe concurenți și am încredere că urmează niște zile de filmări de neuitat, atât pentru mine, cât și pentru ei. Nu vreau să fac promisiuni mari, dar eu sunt sigur că o să vă placă tot mai mult să fiți cu ochii pe noi. Până la revedere, vă spun doar atât: fiți pregătiți să bateți palma cu intuiția și distracția”, a spus Cosmin în prima zi a filmărilor noului sezon.