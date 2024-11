Trauma lui Nicolai Tand, după Asia Express. Ce i s-a întâmplat și cum a reacționat soția când a aflat

Nicolai Tand și Sorin Brotnei sunt câștigătorii de la Asia Express 2024! Echipa lor a luptat cot la cot cu cea formată din Ioana State și Mane Voicu pentru premiul cel mare, de 30.000 de euro. A fost o perioadă dificilă pentru toți concurenții, care au dus „bătălii” aprige în timpul probelor impuse de Irina Fodor. Celebrul chef s-a întors acasă cu „traume”, după competiția aprigă de la Antena 1. Cum a reacționat soția lui când a văzut că ceva este în neregulă cu el?

Nicolai Tand a vorbit despre momentele grele prin care a trecut la Asia Express și care nu s-au văzut pe micile ecrane. Celebrul chef a dezvăluit că s-a confruntat, mai ales în primele zile, cu mult stres pentru că totul părea mult mai greu de la fața locului decât de la televizor. Ambiția l-a făcut să continue și să lupte pentru a ajunge cât mai departe.

“A fost mult mai greu decât s-a văzut la televizor. Eu, așa stres și angoasă, și teamă, nu am trăit de mulți ani. S-a văzut pe moaca mea. Adică am intrat într-o competiție, eu toată viața mea am muncit și știu că doar prin muncă…. unii a făcut caterincă, eu nu știu să fac caternică că nu e stilul meu.

Pentru că de mic a trebuit să muncesc și nu e stilul meu, și atunci am intrat în competiție și încetul cu încetul mi-am dat seama că trebuie să mă duc mai departe. Când ești acolo, nu ai vrea să ieși primul, după ce stai două-trei etape, mai vrei un pic. E o aventură”, a dezvăluit Nicolai Tand, pentru Fanatik.