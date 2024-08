Travis Scott, ARESTAT! A iscat bătaie într-un hotel, agentul de pază a intervenit și… Detalii ireale

Travis Scott (33 de ani) a ajuns din nou pe mâna poliției. De data aceasta, rapperul american a fost arestat la un hotel din Paris după o altercație cu propriul lui bodyguard. Nu este prima dată când artistul are probleme cu legea.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Travis Scott a fost cap de afiș la festivalul ”Beach, Please” din Costinești. Rapperul american a fost unul dintre cei mai așteptați artiști internaționali, debutul său pe scena din România fiind așteptat de zeci de mii de festivalieri. După concertul din România, Travis Scott a rămas în Europa, iar în acest zile se află la Paris – pentru a urmări Jocurile Olimpice. El a urmărit joi seară victoria Statelor Unite asupra Serbiei în semifinala de baschet masculin. Citește și: Selly, despre Travis Scott la Beach, Please! „A fost cea mai grea zi din viața mea”

Vineri, 9 august 2024, poliția a fost chemată la hotelul Georges V pentru a aplana un conflict iscat între Travis Scott și propriul lui bodyguard. Potrivit primelor date din anchetă, agentul de securitate a intervenit să-i despartă pe cei doi, însă a fost nevoit să ceară ajutorul forțelor de ordine. În urma celor întâmplate, rapperul american a fost arestat pentru că a folosit violența împotriva unui agent de securitate.

Festivalul ”Beach, please” este cel mai mare festival de hip-hop din România. Prima ediție din România s-a bucurat de un real succes în rândul tinerilor, mai ales că pe scenă au urcat nume importante din industrie. Travis Scott a fost unul cap de afiș, iar organizatorii au băgat mâna adânc în buzunar pentru a-l aduce pe rapper la Costinești. Potrivit vloggerului Selly, cel care a fost co-organizatorul și fondatorul evenimentului, americanul a avut o listă lungă de pretenții atunci când a acceptat să vină în România. Pentru prestația sa de la ”Beach, please”, americanul a primit o sumă colosală: 2.500.000 de dolari. NU RATA: Misiune fulger în toiul nopții cu Travis Scott! CANCAN.RO a filmat totul!

”A fost cea mai grea zi din viața mea, ziua de 14 iulie. A fost cumplit pentru că… Adevărul este că, oricât de bine ai face lucrurile, ca organizator, iar în cazul lui Travis Scott plătisem totul la timp și asigurasem toate condițiile pe care le ceruse… Nu i-a plăcut în dressing room că avea mobilă roșie și i-am schimbat-o, vrea mobilă gri. Am comandat altă mobilă de la București.

A vrut palmieri în camera de dressing, cu o zi înainte am aflat. Unde găsim palmieri în Costinești? Am luat, am găsit la o terasă de acolo, am vorbit, am adus acolo. Poți să faci totul bine, dar se poate întâmpla ca artistul, din cauza unei probleme medicale sau poate și-a pierdut vocea în ziua aia, să nu vină. Chiar dacă ai plătit și așa mai departe. Ok, artistul dacă nu vine, îți dă banii înapoi. Au fost negocieri cu agentul său încă din septembrie, anul trecut, şi, sincer să fiu, nu eram sigur că se mai concretizează. Fiind cel mai scump artist de la noi, din line up, a fost două milioane jumătate de dolari, cu taxe, cu tot”, a mărturisit Selly pentru Realitatea Plus.