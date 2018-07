Trei motive pentru a vizita un dealer Land Rover

Numeroase vedete din România și de peste tot din lume preferă marca britanică Land Rover, recunoscută la nivel internațional pentru unele dintre cele mai bune mașini cu transmisie integrală din lume, dar și cele mai frumoase, modelul Range Rover Velar primind anul acesta titlul de cea mai frumoasă maşină din lume, în cadrul galei 2018 World Car Awards (New York). Iar dealerii Land Rover din România se întrec în a oferi cele mai bune servicii clienților lor.

Garanție, disponibilă oriunde în lume

Pentru toți cei care dețin o mașină Land Rover, garanția oferită de producător este de trei ani în limita a 100.000 km parcurși. Așa că orice service autorizat din cadrul unui dealer Land Rover din București, Brașov, Bacău sau Oradea va efectua gratuit intervenții datorate defectelor de fabricație. Proprietarul trebuie doar să viziteze service-ul autorizat, să prezinte carnetul de service și reparația va fi efectuată imediat. Există însă și unele reparații care necesită, în prealabil, obținerea unei aprobării din partea producătorului, însă proprietarul are datoria de a întreține mașina conform manualului de utilizare și a carnetului de service, pentru a putea beneficia de garanție. Interesant este că rețeaua Land Rover are filiale în toată lumea și fiecare dintre aceste service-uri autorizate poate face reparații.

Reparații personalizate, prin programul Loyality Experience

În România, orice dealer Land Rover, în calitate de reparator autorizat participă, pe o perioadă nedeterminată, la programul Loyality Experience. În cadrul acestuia, pentru anumite modele (Defender până la MY 2013 inclusiv, Freelander 1, 2 până la MY 2012 inclusiv, Discovery 1, 2, 3 și 4 MY 2012, Range Rover până la MY 2012 inclusiv, Range Rover Sport până la MY 2012 inclusiv și Range Rover Evoque până la MY 2012 inclusiv) proprietarii beneficiază de o reducere de minim 25% pentru piesele de origine și de un discount de minim 30% la tariful orei de manoperă. Detalii pot fi obținute la orice dealer Land Rover București, Brașov, Bacău sau Oradea. Pentru o altă serie de modele (Defender MY 2014, Freelander 2 – MY 2013 și MY 2014, Discovery 4 – MY 2013 și MY 2014, Range Rover MY 2013 și MY 2014, Range Rover Sport MY 2013 și MY 2014 și Range Rover Evoque MY 2013 și MY 2014), reducerea pentru piese este de minim 10%, iar pentru cea la tariful de manoperă de minim 20%.

Program complex de preluare și reciclare la un dealer Land Rover

Jaguar Land Rover a implementat un plan complex în vederea respectarii legislației UE privind casarea vehiculelor (ELV), în contextul în care există o directivă UE în vigoare care solicită producătorilor și importatorilor de vehicule să preia toate vehiculele și bateriile de pornire existente pe piață (indiferent de data primei înmatriculări a vehiculelor), la sfârșitul duratei de exploatare și să le caseze într-o manieră ecologică. În ceea ce privește casarea vehiculelor, preluarea este gratuită pentru ultimul proprietar înregistrat și este valabilă pentru toate vehiculele de pasageri cu maximum nouă locuri și o masă totală maximă de 3,5 tone. Atunci când se optează pentru returul vehiculului, acesta trebuie să fie complet, să conțină componentele esențiale (motor, transmisie, caroserie, roți, catalizator etc.) și să fie curat la interior. Dealerii Land Rover oferă celor interesați toate informațiile cu privire la centrele de preluare.

Și pentru că relația dealerilor Land Rover cu vedetele este una extraordinară, aventurierul britanic Bear Grylls a fost desemnat, în 2014, noul ambasador global de brand Land Rover. Acesta susține, în prezent, activitatea Land Rover la nivel global.