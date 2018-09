Trei partide astăzi în play-off-ul Champions League!

Astăzi se va da startul manșei tur a play-off-ului Champions League, ultima bătălie înaintea grupelor. Toate cele trei partide programate astăzi vor începe de la aceeași oră, respectiv 22:00.

Steaua Roșie și RB Salzburg se vor duela astăzi la Belgrad în prima manșă a play-off-ului Champions League într-un meci care se anunță extrem de interesant.

Sârbii au trecut de ucrainienii de la Spartak Trnava în turul III preliminar, în timp ce austriecii au eliminat modesta campioană a Macedoniei, Shkëndija.

În fața propriilor fani care efectiv creează o atmosferă infernală pe stadionul “Rajko Mitić”, Steaua Roșie este capabilă să pună probleme oricărui adverse, indiferent de numele său. Pe lângă aportul consistent din partea fanilor, Steaua Roșie Belgrad are și un lot bun de jucători, fotbaliștii evidențiindu-se prin spiritual de luptă și forța caracteristică sârbilor, lucru pe care l-au arătat și în precedentele două tururi preliminare din Champions League în care au evoluat. Interesantă va fi și replica celor de la Salzburg, o echipă care nu concepe să rateze grupele CL.

Un alt meci care u trebuie ratat va avea loc la Lisabona unde Benfica va primi vizita celor de la PAOK.

După ce a eliminat Basel (2-1 şi 3-0) şi Spartak Moscova (3-2 şi 0-0), antrenorul român Răzvan Lucescu este pus cu PAOK faţă în faţă cu cel mai greu adversar din această campanie europeană, Benfica Lisabona.

Lusitanii au trecut în turul III preliminar al competiției de Fenerbahce (1-0 şi 1-1), mult mai clar însă decât o arată rezultatele şi va fi gazda meciului tur, programat în această seară de la ora 22:00.

Elevii lui Rui Vitoria a început în forță noul sezon din prima ligă portugheză câștigând în primele două etape împotriva celor de la Victoria și Boavista.

Lusitanii au înscris până acum în fiecare meci oficial din noul sezon, având în total 7 goluri marcate și 3 primite în 4 partide.

Benfica și PAOK s-au mai întâlnit de două ori într-o competiție europeană, ambele „duble” având loc în Europa League. Lusitanii au câștigat de trei ori și au pierdut o singură dată. Ultima confrunatre dintre cele două echipe care se vor lupta pentru locul care asigură prezența în grupele Champions League a avut loc în faza optimilor Europa League din sezonul 2013/2014, când Benfica s-a impus cu 1-0 la Salonic și 3-0 la Lisabona!

În ultimul meci al zilei de astăzi, BATE Borisov primește vizita celor de la PSV Eindhoven. Campioana Olandei este clar favorită în acest meci și are prima șansă la calificare.

Atât jocul dintre Steaua Roșie și Salzburg cât și cel dintre Benfica și PAOK vor fi transmise în direct de Look TV și Look Plus.