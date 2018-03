„Tricolorii mici” pot obține astăzi biletele la Campionatul European under 19 din Finalnda!

După ce au spulberat în meciul de debut la Turneul de Elită under 19 are are loc în România puternca reprezentativă a Serbiei cu scorul de 4-0, „tricolorii” pregătiți de Adrian Boingiu își pot asigura din această seară calificarea la turneul final al Campionatului European din Finlanda.

Lideri în clasament, tricolorii care au trei puncte după victoria cu Serbia pot acumula șase puncte în carzul în care vor câștiga astăzi cu Suedia și în fucție de rezultatul din cel de-al doilea meci al acestei etape care are loc între Ucraina și Serbia, își pot asigura în cazul unui succes în proporții foarte mari prezența la turneul final al Campionatului European care are loc la vară în Finlanda.

Partida dintre România U19- Suedia U19 va avea loc astăzi de la ora 20:00, partida urmând a se juca pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, jocul fiind transmis pe canalul de YouTube FRF TV.

Suedia a remizat în primul meci al turneului, 0-0 cu Ucraina și în cazul în care va pierde acest meci va ieși din calculele pentru calificarea la Europeanul din Finlanda.

La turneul final programat în Finlanda, în perioada 16-29 iulie 2018, se califică selecționatele care câștigă cele 7 grupe de la Turul de Elită. Tragerea la sorți pentru faza grupelor din cadrul turneului final va avea loc pe 30 mai în Vaasa, Helsinki.

După prima etapă din Grupa a IV-a, România este pe primul loc cu 3 puncte urmată de Suedia și Ucraina, ambele cu câte un punct după remiza directă, 0-0. Pe ultimul loc în grupă se află Serbia.

Clasamntul Grupei a IV-a

1 ROMÂNIA 3p (4-0)

2-3. Ucraina 1 p (0-0)

2-3 Suedia 1p (0-0)

4 Serbia 0p (0-4).

Programul naţionalei U19

România- Serbia 4-0

sâmbătă, 24 martie

ora 20:00 România- Suedia

marţi, 27 martie

ora 19:00 România – Ucraina