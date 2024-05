CANCAN.RO are imaginile fabuloase! Irinel Columbeanu și-a sărbătorit ziua de naștere la ”fițe”! Mega-surpriza de care a avut parte

Irinel Columbeanu și-a sărbătorit ziua de naștere într-un local de fițe din Otopeni, cu gândul la fiica sa. Irina va sosi în România pe 14 iunie, iar tatăl său s-a ocupat de toate detaliile privind vizita acesteia. Fostul om de afaceri de la Izvorani a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că adolescent ava fi însoțită și de mama sa, dar va locui, singură, în apartamentul nașului său, precum și în casa patronului azilului din Ghermănești.

Irinel Columbeanu a părăsit pentru câteva ore bune azilul, pentru a-și aniversa ziua de naștere, într-un local din Otopeni. Iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini de la eveniment.

Gândul i-a stat însă numai la Irina, care va veni în țară doar peste câteva săptămâni. Iar tatăl său a pus deja la punct ultimele detalii privind vizita adolescentei care nu a mai fost în România din anul 2018, de când a plecat în America.

„Cel mai frumos cadou va fi vizita Irinei. Vine pe 14 iunie, împreună cu Monica, din ce am înțeles. Va sta cred, lângă Atheneu, în apartamentul nașului Matei Miko, dar și la dl Cassian, ca să fie mai aproape de mine. Monica nu știu unde va locui, probabil se va duce la sora sa, Alina, la Bacău”, a mărturisit omul de afaceri în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

A primit plicuri cu bani, ca la nuntă

În ceea ce privește aniversarea sa, Iri nu s-a putut bucura de prezența vreuneia dintre fostele iubite, deși le-a invitat la Otopeni. Printre cadourile primite s-au numărat și câteva plicuri cu bani.

„Nu a venit niciuna dintre fostele mele prietene. Eu le-am invitat pe toate. Oana nu a putut, nu era în București. Am petrecut până pe la ora 22.00 Am primit niște parfumuri, haine. Au fost și dl Cassian cu soția, Serghei, nașul…Au venit mai mulți. Cel mai mult îmi doresc sănătate și să o văd pe Irina”, a completat acesta.

CITEȘTE ȘI: IRINEL COLUMBEANU A AJUNS LA SAPĂ DE LEMN! FOSTUL MILIONAR NU ARE BANI SĂ PLĂTEASCĂ TAXA LA AZIL: ”SE STRĂDUIEȘTE SĂ FACĂ ROST”

Telefonul surpriză care l-a impresionat cel mai tare

Cu această ocazie însă, fostul om de afaceri de la Izvorani a avut parte de un telefon surpriză de peste hotare, care l-a bucurat foarte tare.

„M-a sunat o fată din Belgia, despre care am scris și în carte. Telefonul de la Martine a fost o surpriză. Am cunoscut-o eu acum ceva ani. M-a impresionat. E o fată foarte drăguță. Păcat că nu stă în România, dar nu e așa departe. Eu încă nu am voie să zbor cu avionul”, ne-a mai spus acesta.

CITEȘTE ȘI: FIICA LUI IRINEL COLUMBEANU VA AJUNGE ÎN ROMÂNIA! UNDE VA LOCUI IRINUCA PE TIMPUL VIZITEI: „CHIAR ÎN CURTEA AZILULUI”

Altfel, fostul om de afaceri întâmpină o mica problemă la azil, care-l împiedică să înceapă să-și scrie ultima sa carte: „Sunt în etapa de cules informații. Și trebuie să-mi pun în funcțiune laptopul, ca să mă apuc de scris. Nu merge însă wirless-ul, ca să-l pot conecta la rețea”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.