„Tricolorii mici” profesioniști 100% până la finalul campaniei »» Mai avem un meci! Deocamdată suntem probabil 95 % calificați dar fără acest 5% n-am realizat nimic!

Surprinzător, deși naționala de tineret nu mai are nevoie decât de un singur punct din disputa cu modesta Liechtenstein, marți la Ploiești pe „Ilie Oană”, Răzvan Oaidă, mijlocașul naționalei și al FC Botoșani a declarat că tricolorii trebuie să rămâmnă 100% conectați la importanța partidei pentru a nu strica tot ce s-a reușit până acum.

„Mai avem un meci! Deocamdată suntem probabil 95 % calificați dar fără acest 5% n-am realizat nimic. După meciul de marți pot spune ce înseamnă pentru mine o calificare, îmi doresc sa vorbesc despre calificare dar doar după meciul de marți”, a declarat Răzvan Oaidă.

Odată ajuns însă la trneul final al Campionatului Europea din Italia, Răzvan Oaidă este convins că naționala under 21 va reuși să facă lucruri mărețe la Euro 2019, afirmând că vestiarul echipei naționalei este unul dintre cele mai unite din care a făcut parte!

„Cu siguranță putem face lucruri mărețe in Italia. La fel ca la începutul stagiunii nimeni nu ne dădea nicio șansa, doar noi am crezut în acest grup și se pare ca am avut dreptate. Mă simt extraordinar să fac parte din această generație, de când eram mici am avut un grup extraordinar și cu timpul ne-am omogenizat și rezultatele continuă să apără. Fiind destul de tânăr nu am fost în foarte multe vestiare dar cu siguranță, vestiarul echhipei naționale este unul dintre cele mai unite”, a afirmat Răzvan Oaidă.

Mijlocașul naționalei a recunsocut că evoluțiile constant bune pe care le-a avut la FC Botoșani l-au ajutat să facă pasul la naționala de tineret, unde a devenit un component de bază.

„Parcursul de la echipa de club m-a ajutat și mă ajută foarte mult. Trebuie să le mulțumesc tuturor din staff dar î special lui Mister (n.r. Costel Enache) care a avut încredere în mine. Contează enorm când joci la echipa de club și ai minute în picioare. Cred că acesta este unul dintre motivele pentru care am reușit să ajungem aici cu toții. Ne ajută enorm meciurile în picioare și pentru un jucptor tânăr conteză dfoarte mult să aibăă continuitate, să evoolueze meci de meci”, a conchis Răzvan Oaidă.

Echipa națională de tineret a României este lider în grupa preliminară din care face parte și mai are nevoie de doar un punct din duelul de marți de pe „Ilie Oană” din Ploiești de la ora 21:00 cu Liechtenstein pentru a se califica matematic de pe primul loc al grupei la turneul final al Campionatului European de anul viitor din Italia.