„Tricolorii” părăsesc Jocurile Olimpice dar Mirel e fericit: „ Nu am reuşit să ne calificăm, dar sunt fericit pentru băieţi!”

România U23 a terminat nedecis, scor 0-0, duelul Noua Zeelandă U23. Partida a contat pentru ultima etapă a Grupei B de la turneul de fotbal masculin de la Tokyo, grupă din care au mai făcut parte Coreea de Sud și Honduras. Cele două s-au duelat în meci direct, câștig de cauză având asiaticii, scor 6-0.

La Sapporo, „tricolorii” nu aveau decât varianta victoriei pentru a-și continua aventura la Jocurile Olimpice, însă au pprestat un joc modest și nu au reușit să găsească drumul spre buturile adverse. În urma rezultatelor înregistrate, Coreea de Sud și Noua Zeelandă s-au calificat în fazele superioare iar România și Honduras au fost eliminate. De notat ar fi că principalul criteriu de departajare la JO în caz de egalitate de puncte a fost golaverajul. „Tricolorii” au terminat la egalitate de puncte cu „All Whites” însă au avut un golaveraj inferior în urma eșecului din runda a doua cu 4-0 suferit în fața Coreei de Sud.

Mirel Rădoi, selecționerul României a pus eliminarea de la Olimpiadă pe seama lipsei de șansă.

„Nu am reuşit să ne calificăm, dar sunt fericit pentru băieţi, pentru că după un rezultat cu o înfrângere drastică am reuşit să ne montăm, să ne ridicăm. Poate că puţini se aşteptau. Din păcate, nu am avut destul de mult noroc pe care puteam să îl avem în seara asta. Până la urmă e vorba şi de şansă. A fost în meci echilibrat, dar şansa nu poate să ţină mereu numai cu noi. Va trebui să vedem ce pot extrage jucătorii după acest meci, e uşor să acuzăm pe cineva. Nimeni nu ştie munca şi sacrificiile pe care le fac jucătorii. Mâncarea nu a fost aşa cum ne-am aşteptat în primele zile, drumurile sunt foarte lungi, dar am reuşit să ne montăm printr-o comunicare foarte bună şi şedinţe, să socializăm mai mult. Dar chiar şi aşa, după acel rezultat ruşinos am reuşit să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor”, a declarat Mirel Rădoi, selecționerul reprezentativei României.

Vă reamintim că România a revenit la Jocurile Olimpice după o pauză de 57 de ani, încheind participarea pe locul al treilea în grupă, la egalitate cu Noua Zeelandă, dar având un golaveraj mai slab.