Tristan Tate a făcut primele declarații după despărțirea de Bianca Drăgușanu și a mărturisit că cei doi s-au separat înainte ca blondina să petreacă pe litoralul românesc. Afaceristul a mai declarat că i s-a părut distractiv să apară în presă, însă de acum vrea să își țină viața departe de lumina reflectoarelor.

„Lasă-mă să ghicesc! Zvonurile cum că eu şi Bianca ne-am despărţit au apărut din cauza faptului că eu nu am fost cu ea la Mamaia? Vă daţi seama că acest lucru s-a mai întâmplat când ea a fost plecată. (n.r. – au mai apărut zvonuri că s-au despărţit). Ea era în Mamaia, în timp ce eu eram ocupat şi lumea a crezut că ne-am despărţit. Şi aşa a ieşit la iveală faptul că nu ieşim zilnic împreună, în aceleaşi locuri. E o nebunie, ştiu. Este distractiv să apari în presă, cred eu, dar de acum înainte îmi voi ţine cărţile aproape de pieptul meu. Voi faceţi o muncă bună, dar eu sunt sătul de publicitate.„, a spus Tristan Tate pentru spynews.ro.

Vizavi de certuri, Tristan a negat faptul că ar fi țipat vreodată la Bianca, și la nici o altă femeie. „Nu am ţipat niciodată la nimeni, mai ales la o femeie. Dacă am fi avut o ceartă de aploare într-un loc public, cineva ne-ar fi filmat. Lumea ne filmează când mergem să luăm prânzul, dar nu filmează când ne certăm? Zvonuri false şi de c*cat. Acesta este răspunsul meu. Sunt foarte plictisit de ce spun ziarele şi ce apare la TV. Îmi pasă 0%. Acesta este răspunsul meu!„, a adăugat Tristan Tate, după despărţirea de Bianca Drăguşanu.