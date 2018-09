Tristan Tate și Otilia Bilionera, primele reacții după ce au fost fotografiați împreună. “Este un bărbat bine!”

Tristan Tate și Otilia Bilionera au fost fotografiați împreună. Fostul iubit al Biancăi Drăgușanu a povestit cum a cunoscut-o pe celebra artistă, alături de care s-a afișat în oraș.

„Nu vi le prezint! Ele sunt prietenele mele! Pe Otilia am întâlnit-o la o petrecere. Când am întâlnit-o pe Otilia nu mai eram cu Bianca. Nu! Se terminase deja! Eu şi Otilia beam ceva. Atunci când trei oameni beau ceva. Nu încerca să faci să pară ceva ce nu este„, a spus Tristan Tate la un post de televiziune.

La rândul ei, Otilia Bilionera a declarat: „Foarte bine fac. L-am cunoscut pe Tristan Tate prin nişte prieteni comuni. Acum câteva zile ne-am cunoscut. Nu ştiu că acum câteva zile era cu Bianca, dacă eu nu am stat în ţară, nu ştiu ce se petrece prin ţară. Desigur, este un bărbat bine. E un baiat foarte bun Tristan”.

Relația Bianca – Tristan, cu suișuri și coborâșuri

Bianca Drăgușanu anunța că este împreună cu Tristan Tate, însă la scurt timp s-au despărțit. Cearta nu a durat mult, iar cei doi s-au împăcat rapid. Relația a început din nou să se răcească. Bianca Drăgușanu și-a făcut apariția într-un club de fițe, dar fără englez.

Fosta prezentatoare de la „Te vreau lângă mine” s-a distrat atunci la Nuba, unde a venit și Paris Hilton. Vedeta a preferat să danseze singură, dar a fost în centrul atenției, ca întotdeauna. În cele nici trei luni cât au format un cuplu, Bianca Drăgușanu și iubitul britanic “au bifat” mai multe discuții aprinse, iar în unele ar fi vorba chiar și de agresivitate, potrivit declarațiilor făcute de Cristi Brancu.

O prietenă a Biancăi a explicat, la un moment dat, de ce relația celor doi este una cu scântei. “Bianca are un stil de viață sănătos și nu-i place să piardă nopțile. Ea are foarte multă treabă în timpul zilei, are un copil, o afacere de condus, ședințe foto, contracte de imagine… Tate ar vrea ca ea să-l însoțească în fiecare seară în club, dar ea nici nu se gândește să facă un asemenea compromis. De aici pleacă toate certurile”, povestea amica Biancăi.