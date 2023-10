Triunghi amoros cu o fostă prezentatoare de la Antena 1 în prim plan. Bătaia a ținut prima pagină a ziarelor de scandal

În urmă cu zece ani, a avut loc o „încăierare” între o fostă prezentatoare de la Antena 1 și o artistă cunoscută din România. Bătaia dintre cele două a ajuns în prim plan, pe primele pagini ale ziarelor de scandal. Cauza centrală a scandalului a fost, de fapt, un triunghi amoros. Detaliile se află mai jos, în articol.

O „încăierare” le-a adus nu doar pe primele pagini ale ziarelor, ci și la Poliție, din cauza unui triunghi amoros. În urmă cu zece ani, a avut loc un scandal uriaș între Oana Frigescu, fosta știristă de la Antena 1, și Roxana Sârbu, ex-Trident. Întâlnirea întâmplătoare din Parcul Herăstrău, dintr-o seară, s-a lăsat cu agresiuni. Și, ulterior, cu plângeri.

La momentul acela, Roxana Sârbu ar fi atacat-o pe Oana Frigescu, în prezența copilului ei, în parc. La momentul acela, Roxana Sârbu trăia o poveste de dragoste cu fostul soț al prezentatoarei TV, Andrei Badiu. Situația, însă, a degenerat, motiv pentru care s-a ajuns direct la Poliție. Oana Frigescu le-a spus polițiștilor, la momentul acela, că ar fi fost trasă de mână și că incidentul i-ar fi traumatizat copilul. Pe de altă parte, fosta componenta a trupei Trident mărturisise că ar fi fost acostată în Herăstrău de știristă și de sora ei. În urma întâlnirii întâmplătoare dintre cele două, Roxana s-ar fi plâns că i-ar fi reproșat relația pe care o avea cu Badiu și, apoi, ar fi existat o agresiune fizică.

Triunghi amoros care s-a lăsat cu agresiuni și plângeri la Poliție

La momentul acela, Roxana Sârbu a transmis o reacție pentru CANCAN.RO. Fosta componentă a trupei Trident a declarat, atunci, că „războiul” dintre ea și Oana Frigescu ajunsese până în punctul unei plângeri înaintată către procurori.

„Abia am ieșit de la spital unde mi-am făcut radiografii și analize amănunțite. Mă doare capul tare, dar și mâna dreaptă, iar pe mâna stângă am urme ale violenței. Straâng dovezi și voi depune plângere la Parchet împotriva Oanei Frigescu, a surorii acesteia, Alexandra, și a cumnatului ei, Andrei Ionescu. Toți trei m-au atacat în parc și am și martori”,ne declarase Roxana Sârbu, la momentul acela.

A continuat să facă dezvăluiri legate de situația în care a fost implicată.

„Această femeie (n.r. Oana Frigescu) trebuie să plăteasca pentru ce a făcut. S-a comportat ca în junglă. Nici nu vreau să-mi imaginez ce mi s-ar fi întâmplat dacă eram într-un loc retras, doar eu și ei. Nu s-au sfiit să mă agreseze chiar dacă în parc erau atâția oameni. Vreau să mă asigur că nu mi se va întâmpla și a doua oară acest lucru oribil. E clar că m-a atacat cu premeditare întrucat pe data de 10 eu ar trebui să apar ca martor în procesul pe care ea îl are cu iubitul meu, Andrei Badiu”, a mai spus Roxana Sârbu, ex-Trident.