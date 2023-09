Trucaj la Românii au Talent dezvăluit de unul dintre concurenți: „Pro TV își cam bate joc de cei care vin la show-urile lor”

Sezonul 14 Românii au Talent este gata să i-a startul. Preselecțiile au început, însă unii dintre foștii concurenți îi îndeamnă pe oamenii talentați să se ferească de producția de la Pro TV. Potrivit spuselor acestora, producătorii emisiunii nu ar ține prea mult cont de darurile cu care sunt înzestrați concurenții, iar selecția celor care trec mai departe nu are fi una corectă.

Show-ul de talente de la Pro TV încasează critici pe bandă rulantă. Unii dintre foștii concurenți au decis acum să iasă în față și să vorbească despre ce se întâmplă în spatele camerelor și despre cum se desfășoară lucrurile în economia emisiunii. Se pare că participanții ar fi tratați destul de urât, mințiți și puși pe drumuri degeaba. Doi dintre foștii concurenți, care au trecut prin asta, au ieșit în fața și au spus ce se întâmplă la Românii au Talent.

„Sunt numai făcături”

Unul dintre foștii participanți nu are prea multe cuvinte de laudă la adresa emisiunii de la Pro TV. Acesta și-a spus povestea în mediul online și s-a arătat revoltat. Se pare că bărbatul a participat la Românii au Talent în anul 2018. Datorită talentelor sale muzicale, în preselecții a primit patru de DA și a mers mai departe. La ceva timp a fost sunat și anunțat că s-a calificat în semifinală.

Însă, cu doar două săptămâni înainte de semifinală, bărbatul a fost sunat din nou de cine din producție, însă de această dată veștile nu au fost bune. Acestuia i s-a spus că producătorii au decis ca el să nu mai facă parte din emisiune, deși înainte fusese anunțat că a trecut mai departe.

„În anul 2018 am fost participant la Românii au Talent. M-am dus acolo, mi-am făcut treaba foarte bine, am reprezentat toată diaspora, am luat patru de DA, am mers mai departe. Înainte cu o lună de semifinală m-au sunat cei de la Românii au Talent și mi-au spus să le trimit trei piese, au ales ulterior una dintre cele trei piese. M-au felicitat, mi-au spus că sunt semifinalist.

Înainte cu două săptămâni de semifinală m-a sunat o tipă de la Pro TV și mi-a spus că producătorii au decis ca eu să nu mai fac parte din semifinala Românii au Talent. Asta după ce înainte îmi spuseseră că sunt semifinalist. Nu vă mai duceți fraților la niciun show de televiziune pentru că sunt numai făcături și e foarte multă nerușinare și disprețuire din partea lor”, a spus fostul concurent Românii au Talent, în mediul online.

„Jos Românii au Talent”

Povestea bărbatului nu este singulară, iar alți foști concurenții s-au alăturat trendului și au avut multe critici de adus emisiunii de la Pro TV. Este și cazul lui Mihai Ghintan, alias GIM, care s-a numărat printre finaliștii Românii au Talent în anul 2021.

Cum nu a reușit să pună mâna pe marele premiu, tânărul a decis să își încerce, din nou, norocul în cadrul show-ului de talente. Însă, a fost extrem de dezamăgit. Acesta spune că la preselecții nu a fost lăsat să își ducă numărul până la captă și a primit verdictul pe loc. GIM îi acuză pe producători că l-au eliminat din cauza faptului că poveste lui nu ar mai prezenta interes, asta pentru că este deja cunoscută de public, fără conta cât de puțin talentul.

„Pro TV aka Românii au Talent își cam bat joc de concurenți lor. Hai că vă zic de ce, sunt foarte în măsură să zic asta. Domnul producător voi nu comunicați între voi când faceți un lucru? Eu m-am înscris la Românii au Talent, din nou, după trei ani de zile. Mă înscriu la casting, mă acceptă și mă sună să îmi spună să pregătesc trei piese și să vin la Cluj, unde se dă castingul.

Am luat familia după mine să mergem către Cluj. Cazare, mâncare, toate cele. Ajungem, stăm trei ore să așteptăm să intrăm. Fiecare concurent e obligat să pregătească trei piese. Eu după prima piesă am fost oprit și așa mi s-a spus: Noi ne-am decis, drumul tău se oprește aici. Tu ești bun, ești ce trebuie dar aici se oprește drumul tău, nu mai ai voie.

Sunt atâția concurenți pe care i-ați lăsat. Cel mai mare regret al vieții mele e că m-am dus la Pro TV. Cu ce m-ați ajutat, că vizualizările le-ați făcut pe spatele meu, pe povestea vieții mele. Lasă-mă frate să cânt până la capăt. Nu vă mai înscrieți. Jos Românii au Talent”, a spus și GIM.