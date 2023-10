Trucuri pentru a scoate profit din depunerile bancare: „Asta îți generează dobândă peste dobândă și ai niște lichidități”

Iancu Guda, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a dezbătut problemele pe care le putem avea din pricina unui credit ipotecar. Totodată, cel aflat printre analiștii financiari de top din România a făcut calculul corect al apartamentelor care sunt prezentate la suprapreț. Astfel, pentru a vizualiza discuția integrală dintre realizatorul emisiunii ”Banii în mișcare” de la Digi24 și directorul editorial al Grupului Gândul, vă puteți abona la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Diferența dintre valoare reală și preț trebuie să fie bine cunoscută, mai cu seamă dacă se pune problema unei îndatorări pe 30 de ani. Rata pe care o plătim la bancă trebuie să fie de 25% din venitul lunar al familiei, chiar dacă gradul maxim de îndatorare e de 40%. Cel din urmă reprezintă un total al tuturor creditelor pe care le deținem.

„Putem avea un efect multiplicator mai mare prin investiție”

Iancu Guda: Avem peste 60.000 de români care au peste 100.000 de euro în bănci. Mi se pare exagerat. Sunt bani care nu sunt în mișcare și nu produc. Băncile îi pun în mișcare, prin credite, dar noi putem avea un efect multiplicator mai mare prin investiție. Acum, după ce am bifat prima condiție, a doua condiție este să ne gândim la situația unui credit ipotecar. În primul rând, problema generată de un credit ipotecar poate să vină chiar de la momentul contractării. Cine are deja, și are o problemă, mă aude târziu, dar cei care încă nu au luat să se gândească în felul următor, mesajul este foarte clar: e bine să fim proprietari pe casa în care stăm, dar nu la orice cost. Asta înseamnă să cumpărăm casa pe care ne-o permitem, adică venitul familiei pe cinci ani, din care scad 20%, luată la prețul corect, adică chiria care se poate obține pe 15 ani minus 20%, deci un apartament care se poate închiria cu 500 de euro în 15 ani produce 90 de mii, el valorează 72 de mii. Dacă el are un preț de 100 de mii în piață, e supraevaluat. Trebuie să știm diferența dintre valoare și preț, mai ales când luăm pe credit și plătim în 30 de ani dublu. Și atunci, trebuie luată casa la prețul corect. Și al treilea criteriu e să nu ne supraîndatorăm. Rata la bancă, sau chiria în care stăm, să nu depășească 25% din venitul lunar al familiei. Gradul maxim de îndatorare e 40%, dar e maxim pentru toate creditele. Nu luăm rata la bancă pentru ipotecar 40% și după suntem blocați.

